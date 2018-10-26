«Я всегда хотел быть первым артистом в мире»

Сегодня ушел из жизни замечательный артист Николай Караченцов. Из-за продолжительной болезни он не мог сниматься в последние годы, однако его роли давно вошли в золотой фонд нашего кино и театра.

Николай Петрович родился 27 октября 1944 года в Москве на Чистых прудах в семье художника-графика Петра Яковлевича Караченцова и балетмейстера Янины Евгеньевны Брунак.

В 1967 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ. По традиции его должны были зачислить в труппу МХАТ, но в тот год в "Ленкоме" случился недобор актер из-за ухода Анатолия Эфроса и Караченцова распределили туда. "Ленком" сыграет важную роль в творческой жизни актера, на его сцене актер исполнит свои лучшие роли.

В первую очередь, стоит вспомнить заглавную роль в спектакле "Тиль" по роману Шарля де Костеру в изложении Григория Горина. Герой Караченцова, бесстрашный бунтарь и задиристый шут Тиль Уленшпигель, становится кумиром театральной Москвы. Артист демонстрирует все грани своего таланта, сочетая актерскую игру с акробатикой, вокалом и приемами мима.

Отдельной страницей в творчестве Караченцова стали партии в знаменитых рок-операх "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось".

В 1968 году Николай Караченцов дебютировал в кино ("И снова май!"). С тех пор он активно снимался, несмотря на плотную занятость в театре.

В девяностые годы актер успешно продолжил карьеру, несмотря на плачевное состояние кинематографа. Особую популярность получили его работы в историко-приключенческом телесериале "Петербургские тайны" и многосерийном детективе "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского".

Универсальный талант Караченцова, его бешеный темперамент и яркая харизма, позволили ему с одинаковой убедительностью перевоплощаться и в благородных храбрецов, и в обаятельных авантюристов, и в уморительных пародийных простаков.

Кроме того, Николай Петрович подарил свой голос любимым персонажам мультфильмов — Псу из "Пса в сапогах", Волку из "Кота Котофеевича" и "Лисы Патрикеевны", Белому рыцарю из "Алисы в Зазеркалье", Дикому Коню из "Кошки, которая гуляла сама по себе".

Также Караченцов дублировал героев Бельмондо в картинах, выходивших в советский прокат, а также озвучивал некоторых наших артистов, например, Талгата Нигмуталина в "Приключениях Тома Сойера".

В заключение мы хотим вспомнить самые яркие высказывания актера:

„Я всегда хотел быть первым артистом в мире… и не меньше. “

„Мы живем в эпоху дилетантов: я сужу об этом исходя из того, как у нас руководят на самых высоких постах, отчего замерзают районы и проваливаются дома. Кинематограф — не исключение. “

„Мечту не надо трепать, держи её при себе, иначе она станет похожей на замусоленную купюру. “

„Мама всегда учила меня, что мужчина не имеет права соединять слова «я» и «устал». Он может один раз в жизни сказать: «Нет больше сил!» — и умереть. “