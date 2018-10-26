Как юная актриса из кинохита прославилась снова 

Милый семейный фильм «Кудряшка Сью» вышел в 1991 году. Дочку главного героя Сьюзен, и подарившую ленте название, сыграла юная актриса Элисон Портер. На момент съёмок Элисон было десять лет, но она составила вполне достойную пару актёру Джеймсу Белуши, игравшему в картине её отца. Стоит отметить, что, несмотря на нежный возраст, Портер к «Кудряшке Сью» подошла уже опытной актрисой: она в три года дебютировала в рекламном ролике, а в шесть уже снималась в телесериале. Но звездой сделала Элисон именно фильм. Не исключено, что она продолжила бы сниматься и превратилась бы в голливудскую знаменитость, но в дело вмешался случай. Спустя несколько лет родители девочки переехали в другой штат, и там Портер увлеклась театром и вокалом. В начале двухтысячных повзрослевшая Элисон несколько раз организовывала музыкальные коллективы, но успеха не добилась. Увы, ранняя слова столкнула девушку с правильного пути, она пристрастилась к алкоголю и запрещённым препаратам. Однако Элисон справилась с напастью, к 30 годам она прошла курс лечения и вернулась к здоровой жизни. Ещё через 2 года она вышла замуж и родила сына и дочь. Но в 2016 Элисон Портер снова заставила публику говорить о себе. Как это произошло, узнайте из видео.