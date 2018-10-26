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Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
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Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Офицеры"
Фильм «Офицеры» давно стал легендой отечественного кинематографа. Об актерах, исполняющих главные роли, зрителям известно многое. А знаете ли вы, кем был и кем стал юный актер, блестяще исполнивший роль суворовца Вани Трофимова?
Как это часто бывает, в кино Андрей Громов, сыгравший внука главных героев картины, попал почти случайно. Для съемок нового фильма «Приключения желтого чемоданчика» авторам нужен был подходящий мальчик, в школе Андрея тоже проходили прослушивания, на одно из которых он и пришел. Забавный мальчик с оттопыренными ушами понравился киношникам, но в итоге роль все же отдали другому ребенку.
Но у судьбы свои планы. Мальчик, который должен был сниматься, перед самым началом работы заболел, и режиссер вспомнил про Громова. Так Андрей стал актером.
Кадр из фильма "Приключения желтого чемоданчика"
После «Желтого чемоданчика» была роль в фильме «Валерка, Рэмка +…», но настоящий успех маленькому актеру принес знаменитый фильм «Офицеры».
Десятилетнего артиста на роль Ванечки утвердили безо всяких проб. Режиссер картины уже знал Громова по другим фильмам и был уверен, что Андрею отлично удастся воплотить на экране образ суворовца Вани Трофимова. И не ошибся.
Кадр из фильма "Офицеры"
Несмотря на юный возраст, Андрею удалось прочувствовать образ своего персонажа и удивительно точно воплотить его в жизнь.
После выхода «Офицеров» на экраны, Андрей Громов, как говорят, проснулся знаменитым. Но слава славой, а учебу в школе никто не отменял. А вот с этим у маленького артиста возникли проблемы. За время, которое он провел в экспедициях, снимаясь в трех фильмах, он сильно отстал от класса. Пришлось приложить определенные усилия, чтобы подтянуть все «хвосты». И когда Андрею предложили роль в фильме «Принцесса на горошине», девятиклассник Громов отказался, сделав выбор в пользу учебы.
После окончания школы Андрей решил не связывать свою жизнь с кинематографом и поступил в МГИМО. Позже бывший актер защитил диссертацию по экономике, а в середине 2000-х годов работал старшим советником постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2015-2017 годах «Ванечка» служил советником-посланником посольства России на Кипре, а с 2018 года Громов является Генеральным консулом РФ в Русе (Болгария).
Mikhail Chizhov/Youtube
Андрей Громов женат, у него двое детей, ни один из которых не проявляет интереса к актерскому мастерству. Кстати, жена Громова некоторое время не знала об актерском прошлом супруга. Конечно, она смотрела легендарный фильм «Офицеры», но даже и подумать не могла, что суворовец Трофимов, вырабатывающий командный голос, — ее муж. Когда Андрей во время одного из просмотров ленты признался, что он исполняет эту роль, для Татьяны это стало неожиданностью.
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