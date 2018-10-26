Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»

Фильм «Офицеры» давно стал легендой отечественного кинематографа. Об актерах, исполняющих главные роли, зрителям известно многое. А знаете ли вы, кем был и кем стал юный актер, блестяще исполнивший роль суворовца Вани Трофимова?

Как это часто бывает, в кино Андрей Громов , сыгравший внука главных героев картины, попал почти случайно. Для съемок нового фильма «Приключения желтого чемоданчика» авторам нужен был подходящий мальчик, в школе Андрея тоже проходили прослушивания, на одно из которых он и пришел. Забавный мальчик с оттопыренными ушами понравился киношникам, но в итоге роль все же отдали другому ребенку.

Но у судьбы свои планы. Мальчик, который должен был сниматься, перед самым началом работы заболел, и режиссер вспомнил про Громова. Так Андрей стал актером.

Кадр из фильма "Приключения желтого чемоданчика"

После «Желтого чемоданчика» была роль в фильме «Валерка, Рэмка +…», но настоящий успех маленькому актеру принес знаменитый фильм «Офицеры».

Десятилетнего артиста на роль Ванечки утвердили безо всяких проб. Режиссер картины уже знал Громова по другим фильмам и был уверен, что Андрею отлично удастся воплотить на экране образ суворовца Вани Трофимова. И не ошибся.

Кадр из фильма "Офицеры"

Несмотря на юный возраст, Андрею удалось прочувствовать образ своего персонажа и удивительно точно воплотить его в жизнь.

После выхода «Офицеров» на экраны, Андрей Громов, как говорят, проснулся знаменитым. Но слава славой, а учебу в школе никто не отменял. А вот с этим у маленького артиста возникли проблемы. За время, которое он провел в экспедициях, снимаясь в трех фильмах, он сильно отстал от класса. Пришлось приложить определенные усилия, чтобы подтянуть все «хвосты». И когда Андрею предложили роль в фильме «Принцесса на горошине», девятиклассник Громов отказался, сделав выбор в пользу учебы.

После окончания школы Андрей решил не связывать свою жизнь с кинематографом и поступил в МГИМО . Позже бывший актер защитил диссертацию по экономике, а в середине 2000-х годов работал старшим советником постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2015-2017 годах «Ванечка» служил советником-посланником посольства России на Кипре, а с 2018 года Громов является Генеральным консулом РФ в Русе (Болгария).

Mikhail Chizhov/Youtube

Андрей Громов женат, у него двое детей, ни один из которых не проявляет интереса к актерскому мастерству. Кстати, жена Громова некоторое время не знала об актерском прошлом супруга. Конечно, она смотрела легендарный фильм «Офицеры», но даже и подумать не могла, что суворовец Трофимов, вырабатывающий командный голос, — ее муж. Когда Андрей во время одного из просмотров ленты признался, что он исполняет эту роль, для Татьяны это стало неожиданностью.