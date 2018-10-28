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Из гримеров в артисты: неожиданные факты о звездах
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Из гримеров в артисты: неожиданные факты о звездах 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "Маска"
Несколько интересных и довольно неожиданных фактов о звездах.

Джонни Депп боится клоунов

Депп, снявшийся в нескольких фильмах ужасов, страдает такой же фобией, как герои многих хорроров. Знаменитый актер смертельно боится клоунов. Хорошо, что в далеком прошлом он не жил в Австралии и не встретил там Хью Джекмана, который был клоуном сам…

Том Хэнкс — родственник Авраама Линкольна

Мало кто знает, что любимый актер американцев приходится дальним родственником 16-му президенту США. Хэнкс — двоюродный родственник Линкольна в третьем колене.

Хью Джекман работал клоуном

Да, когда-то будущий актер Голливуда в клоунском костюме веселил детей. А теперь он уже «Величайший шоумен».

Морган Фримен — сертифицированный пилот

Фримен получил лицензию пилота-любителя в 65 лет (сейчас актеру 80). Он владеет тремя воздушными судами. До того, как стать артистом, Фриман служил в Военно-воздушных силах США. В течение четырех лет он был специалистом по ремонту радиолокационной станции.

Джим Керри надевал на ночь туфли для степа

Когда-то Джим Керри надевал на ночь туфли для степа — в полночь его родители хотели веселиться и иногда просили сына станцевать для них.

Кристофер Уокен был укротителем львов

Будущий лауреат премии «Оскар» начинал свою карьеру в цирке, дрессируя львов. Но однажды он отправился на уроки танцев, откуда и начался его путь в Голливуд.

Джереми Реннер был гримером

До своего появления в «Мстителях» Джереми Реннер, в перерывах между прослушиваниями на роли, подрабатывал гримером.

У Скарлетт Йоханссон есть брат-близнец

Хантер Йоханссон несколько раз сопровождал свою сестру на красных дорожках. В прошлом он немного работал актером и участвовал в президентской кампании Барака Обамы.
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