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7 обычных профессий мировых звезд
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7 обычных профессий мировых звезд 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy.com
Они не всегда зарабатывали миллионы и купались в лучах славы. Многие звезды успели поработать продавцами, курьерами или даже учителями.
Отличное доказательство того, что любая мечта осуществима, если в нее верить и не бояться трудностей.

Брэд Питт: служба доставки холодильников

Всего за две недели до получения диплома журналиста в Миссурийском университете Брэд Питт бросил учебу и уехал в Лос-Анджелес. Первое время он перебивался там временными заработками, в том числе доставлял заказчикам холодильники.

Мадонна: Dunkin`Donuts

Мадонна тоже не хотела учиться, как все обычные люди. Она бросила колледж и отправилась в Нью-Йорк, где недолго работала в кафе Dunkin`Donuts на Таймс Сквер. По утверждению самой поп-дивы, она была уволена за то, что брызгала начинкой из пончиков на клиентов.

Канье Уэст: продавец одежды в GAP

Когда-то в юном возрасте Канье Уэст зарабатывал деньги в одном из магазинов сети GAP. Позже он вспомнил о тех днях, записав композицию Spaceship.

Ники Минаж: официантка в Red Lobster

Когда Ники было 19, и девушка еще только пыталась стать артисткой, она работала официанткой в заведении Red Lobster в Бронксе. Ресторанная карьера будущей звезды не задалась: Минаж выгнали из-за того, что она нагрубила клиентам.

Хью Джекман: учитель физкультуры

До поступления в колледж Хью Джекман в течение года работал учителем физкультуры в маленьком английском городке.

Ченнинг Татум: стриптизер

После колледжа молодой Татум развлекал женщин в ночном клубе, танцуя стриптиз. Позже он снялся в фильме о мужском стриптизе «Супер Майк» (2012), сыграв там практически самого себя.

Джулия Робертс: мороженщица в Baskin Robbins

До того, как снять в «Красотке», выиграть «Оскар» и пять раз получить звание самой красивой женщины мира, Джулия Робертс работала в Baskin Robbins. Будущая кинозвезда раскладывала мороженое по рожкам. Интересно, какой вкус был ее любимый — банан, черника или трюфель?
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