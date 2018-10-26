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Михаила Ножкина на пробах проверили на полиграфе
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Михаила Ножкина на пробах проверили на полиграфе 

Рамблер 49 минут назад
Советский детектив «Ошибка резидента» снимался под контролем сотрудников спецслужб. Авторами сценария к фильму в титрах числятся Олег Шмелёв и Владимир Востоков. Но это всего лишь псевдонимы авторов: за этими именами скрывались Владимир Петроченков, полковник, бывший сотрудник спецслужб, который в сценарии использовал факты из собственной биографии, и Олег Грибанов, генерал-лейтенант, один из руководителей спецслужб. Контролировали разведчики все этапы съёмок, начиная с проб. Так, актёру и певцу Михаилу Ножкину, которого пригласили на роль контрразведчика Павла Синицына, пришлось на пробах отыграть эпизод с допросом на детекторе лжи. Чекистам понравилась игра Ножкина, поэтому его сразу утвердили, но вот сам полиграф ужаснул специалистов, поскольку был создан руками декораторов из обычной фанеры. Чтобы придать эпизоду достоверность, сотрудники спецслужб привезли на площадку настоящий детектор лжи, который и показали в фильме. Кстати, сам Ножкин был удивлён, что его всё-таки утвердили, ведь всего год назад его выгнали из Москонцерта за исполнение сатирических куплетов о советской жизни. Тем не менее, даже в фильм Михаил умудрился вставить песни собственного сочинения. Однако хорошо известная композиция «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок» принадлежит вовсе не перу артиста. Смотрите видео и узнайте, кто же был автором советского шлягера.
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