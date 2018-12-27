Кто придумал гладить волосы Вертинской утюгом 

На съемочной площадке фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» актеры часто импровизировали. Так, в ходе импровизации родился эпизод, когда эффектную модную прическу героини Марианны Вертинской, очередную потенциальную невесту, ефрейтор залил водой из душа. Потом так же случайно придумали сцену, в которой девушка сушит волосы, гладя их утюгом. Кстати, сама Марианна очень переживала за локоны, ведь прежде она никогда их утюгом не сушила.
Сложности возникли на площадке и у актрисы Натальи Четвериковой. Девушка была очень скромной и застенчивой, краснела от каждого обращённого к ней слова. Режиссер Виталий Мельников, зная об этой особенности, не ругал артистку, а хвалил, но и в таких случаях Четверикова немедленно заливалась румянцем.
А вот Наталья Варлей, игравшая еще одну претендентку на роль невесты Збруева, к съемкам относилась с прохладцей. К тому моменту она была уже кумиром зрителей, ведь вышли уже «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». Да и свою героиню Наталья считала повтором: в комедии она играла очередную красавицу и комсомолку. Впрочем, после выхода комедии Варлей оценила результат и решила, что лента получилась.