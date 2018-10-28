Как изменилась легендарная «Просто Мария»

"Просто Мария" стала третьей латиноамериканской теленовеллой, которую показали в СНГ, и разумеется, с первых серий завоевал прайм-тайм.

История испытаний юной неграмотной крестьянки, которая приезжает в Мехико, чтобы из простой модистки стать хозяйкой дома мод, не оставила равнодушными наших телезрительниц. А героиня с блеском сочетала красоту и ранимость с деловой хваткой и упорством в достижении цели.

Главную роль сыграла актриса Виктория Руффо , которая на волне успеха даже приехала в Россию и приняла участие в знаменитых рекламных роликах "МММ".

Виктория Руффо родилась 31 мая 1962 года в семье госслужащих. Всего в семье было три дочери и все они мечтали попасть на телевидение. Когда Виктории исполнилось 14, родители развелись.

После успешной фотосессии, куда ее привела сестра Марсела, юная Виктория решила стать актрисой. Вместе с сестрами она ходила на все кастинги, а после школы отправилась изучать актерское мастерство в академии имени Андреса Солера.

@victoriaruffo

Виктория дебютировала в сериале "Дискотека — это любовь" и произвела приятное впечатление на продюсеров и телезрителей. Затем последовали и главные роли в таких сериалах как "Хищница", "Хуана Ирис", "Виктория".

Наконец в 1990 году на телеэкраны выходит "Просто Мария", которая закрепляет звездный статус актрисы и ее место на мексиканском телеолимпе.

Сериал пользовался оглушительным успехом в странах СНГ. В Белоруссии в честь героини даже назвали сорт яблок.

Однако Виктория не стала почивать на лаврах и активно снимается все эти годы, в отличие от других своих коллег, чья слава уже осталась в прошлом. Среди ее телехитов девяностых — "Бедная богатая девочка", "Живу ради Елены", "Обними меня крепче".

@victoriaruffo

В 2005 году Виктория сыграла в сериале "Мачеха", который стал очередной вершиной актрисы. Теленовелла с детективным сюжетом и элементами триллера завоевала признание зрителей не только в Латинской Америке.

А два года спустя выходит сериал "Виктория" с новаторским по тем сюжетом и смыслом. Актриса играет женщину, которая уже в зрелом возрасте взаимно влюбляется в мужчину младше себя, несмотря на давление семьи и неодобрение окружающих.

В последнее десятилетие Виктория не сбавляет темпа, несмотря на возраст и семью. Среди ее работ — "Триумф любви", "Венец из слез", "Нелюбимая". В 2016 году актриса сыграла главную роль в сериале "Амазонки".

Помимо этого, Виктория является ведущей нескольких телепрограмм.

@victoriaruffo

В первый раз Виктория вышла замуж за Эухенио Дербеса , сына известной актрисы Сильвии Дербес, с которой актриса вместе снималась в "Просто Марии". В браке родился сын Хосе Эдуардо. Однако муж не верил в талант супруги, стремился удержать ее дома, профессиональная востребованность жены его раздражала. В 1996 году они развелись, без скандалов в прессе не обошлось. Бывший муж заявил, что Виктория запретила ему общаться с сыном.

Второй раз актриса вышла замуж в 2001 году за мексиканского политического деятеля Омара Фаяда. А в 2004 году Виктория родила двойняшек, сына Ануара и дочь Викторию.

Несмотря на сплетни, которые приписывают мужу Виктории нетрадиционную ориентацию, они счастливы. Сейчас актриса, несмотря на занятость, уделяет много времени детям и внукам. Виктория является противницей пластической хирургии и не собирается скрывать свой возраст, тем более, что находится в отличной форме.