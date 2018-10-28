Что стало со звездой «Династии» и «Мелроуз Плейс»

Продюсер и медиамагнат Аарон Спеллинг делал самые популярные сериалы своего времени, которые во многом определили каноны телешоу и стали воплощением золотой эпохи яппи на экране. Он умел работать для разной аудитории и искать нетривиальные подходы. Среди его безусловных хитов — "Династия", "Мелроуз Плейс", "Беверли Хиллз 90210", "Твин Пикс", "Зачарованные", "Саванна", "Любовь и тайны Сансет Бич".

Эти проекты открыли немало ярких звезд американского телевидения. Некоторые из них так и не смогли пробиться в большое кино, другие же вполне успешно продолжили свою карьеру в Голливуде. Одной из самых ярких актрис, открытых Спеллингом, стала Хизер Локлир

Обворожительная голубоглазая блондинка была идеальной девушкой мечты роскошных восьмидесятых и, специализируясь на ролях стерв, наиболее запомнилась телезрителям в "Династии" и "Мелроуз Плейс". К слову, последний сериал можно смело считать ее бенефисом.

@heatherlocklear

Хизер Локлир родилась 25 сентября 1961 года в Вествуде (Калифорния). Ее отец — директор бюро по трудоустройству выпускников, а мать работала административным ассистентом на студии Disney. У нее две сестры и брат.

После школы Хизер поступила в Калифорнийский университет и начала модельную карьеру, снимаясь в рекламе. Эпизодические роли помогли ей добиться внимания Спеллинга и он позвал ее в свой рейтинговый проект "Династия", где она сыграла стервозную Сэмми Джо, племянницу Кристал и жену сына Блейка Стивена

Параллельно Спеллинг пригласил ее в полицейский сериал "Ти Джей Хукер", где она сыграла одну из главных ролей.

@heatherlocklear

Первым значительным провалом актрисы стало участие в экранизации комикса "Возвращение болотной твари". За роль в фильме Локлир наградили "Золотой малиной". В 1990 году также не имеет успеха ситком "Добивающиеся успеха", но в 1993 году она получает свою самую звездную роль в "Мелроуз Плейс". Ее героиня, соблазнительная бизнес-леди Аманда Вудворд со стальной хваткой, стала одним из культовых персонажей той эпохи — и образцом для подражания среди молодых карьеристок.

За эту роль Хизер четыре раза номинировали на "Золотой глобус". После того как проект закрыли в 1999 году, Хизер приняла участие в ситкоме "Спин Сити". Роль принесла ей хвалебные отзывы критиков и еще две номинации на "Золотой глобус".

В нулевые актриса все реже появлялась в телепроектах. Ряд пилотов с ее участием не нашли отклика у продюсеров. Зато на большой экран вышло несколько картин с ее участием, прежде всего, это "Идеальный мужчина" и "Городские девчонки".

Актриса отказалась от роли Сьюзан в сериале "Отчаянные домохозяйки", что стало очередной ошибкой в ее карьере.

В последующие годы Хизер чаще всего появлялась в проектах в качестве приглашенной звезды, нигде надолго не задерживаясь. Достоянием прессы стали скандальные подробности ее личной жизни. Хизер неоднократно попадала в больницу из-за передозировки наркотиков.

@heatherlocklear

Актриса встречалась с Томом Крузом Скоттом Байо , была замужем за гитаристом Ричи Самбора. В браке с ним родила дочб Аву Элизабет. Но в 2006 году супруги разошлись и Самбора начал встречаться с лучшей подругой актрисы Дениз Ричардс . Это стало тяжелейшим ударом для Хизер. В 2008 году актриса прошла курс лечения в психиатрической клинике из-за глубокой депрессии. Затем она попыталась найти утешение в отношениях с Джеком Вагнером , однако в 2012 году они также расстались.

В том же году сестра нашла ее в бессознательно состоянии, так как Хизер приняла сразу лекарства и алкоголь. Врачи едва успели спасти ее жизнь. Год назад актриса попала в автокатастрофу, но отделалась незначительными травмами.

Блистательного возвращения Хизер Локлир пока не предвидится, но у каждого есть шанс на вторую попытку.