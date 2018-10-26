Брэд Питт может сыграть Григория Распутина 

Киностудия Fox, выпустившая популярные комедийные боевики "Kingsman" не планирует останавливаться на достигнутом и готовится запустить работу над новой частью истории. Речь идет о приквеле, действие которого будет проходить, по предварительным данным, во времена Первой мировой войны.
Так же стало известно, что студия еще не начинала переговоры с актерами, но крайне надеется на то, что одну из главных ролей картины — роль Григория Распутина, активно повлиявшего на судьбу царской семьи, — исполнит Брэд Питт.
Съемки приквелла вероятнее всего начнутся в 2019 году, после того, как киностудия Fox успешно завершит работу над третьей частью "Kingsman".
Серия этих комедийных боевиков успешно показывает себя в прокате — так, вторая часть, вышедшая в 2017 году, собрала на мировой арене около 400 миллионов долларов.