Брэд Питт может сыграть Григория Распутина

Киностудия Fox, выпустившая популярные комедийные боевики "Kingsman" не планирует останавливаться на достигнутом и готовится запустить работу над новой частью истории. Речь идет о приквеле, действие которого будет проходить, по предварительным данным, во времена Первой мировой войны.

Так же стало известно, что студия еще не начинала переговоры с актерами, но крайне надеется на то, что одну из главных ролей картины — роль Григория Распутина , активно повлиявшего на судьбу царской семьи, — исполнит Брэд Питт

Съемки приквелла вероятнее всего начнутся в 2019 году, после того, как киностудия Fox успешно завершит работу над третьей частью "Kingsman".

Серия этих комедийных боевиков успешно показывает себя в прокате — так, вторая часть, вышедшая в 2017 году, собрала на мировой арене около 400 миллионов долларов.