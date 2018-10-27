Как изменились актеры сериалов 90-х

В девяностые по многим телевизионным каналам один за другим шли сериалы любых жанров и мастей. Подростки были без ума от "Тайн Смолвиля", "Беверли Хиллс 90210" и "Дикого ангела".

А "Дикий ангел", кстати, и вовсе можно смело можно вписывать в золотой фонд телесериалов ушедшей эпохи.

Куда же без "Приключений Геракла" и "Зены — королевы воинов"?

Поколению немного постарше особенно полюбился сериал "Крутой Уокер".

Но как же сложилась судьба актеров, которые вдохнули жизнь в ключевых персонажей каждого телешоу? По-разному: кто-то больше не появляется на телеэкране, а кое-кто успешно продолжает работать на съемочной площадке.

Подробности — в видео.