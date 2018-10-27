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Как изменились актеры сериалов 90-х
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Как изменились актеры сериалов 90-х 

Рамблер 2 часа назад
В девяностые по многим телевизионным каналам один за другим шли сериалы любых жанров и мастей. Подростки были без ума от "Тайн Смолвиля", "Беверли Хиллс 90210" и "Дикого ангела".
А "Дикий ангел", кстати, и вовсе можно смело можно вписывать в золотой фонд телесериалов ушедшей эпохи.
Куда же без "Приключений Геракла" и "Зены — королевы воинов"?
Поколению немного постарше особенно полюбился сериал "Крутой Уокер".
Но как же сложилась судьба актеров, которые вдохнули жизнь в ключевых персонажей каждого телешоу? По-разному: кто-то больше не появляется на телеэкране, а кое-кто успешно продолжает работать на съемочной площадке.
Подробности — в видео.
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