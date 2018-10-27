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Кем были совсем юные актрисы советского кино
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Кем были совсем юные актрисы советского кино 

Рамблер 1 час назад
Актрисы, прославившиеся на на весь СССР, — в нашей фотогалерее.
Наталья Вавилова исполнила роль Саши Тихомировой в фильме "Москва слезам не верит", который вышел в 1979 году. До этого она уже успела поработать с режиссером Владимиром Меньшовым в его картине "Розыгрыш". Наталья не снимается в кино с 1991 года и не часто общается с прессой.
Мария Миронова, родившаяся в актерской семье Андрея Миронова и Екатерины Градовой, продолжила династию и стала успешной актрисой. Советские зрители хорошо ее помнят по роли Бэкки Тэтчер в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".
Татьяна Проценко попала на роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино» случайно, ассистент режиссера заметил ее в поезде и предложил пройти пробы. Планировалось, что она сыграет и Красную Шапочку, но из-за сотрясения мозга не смогла принять участие в съемках, роль получила другая актриса.
Яна Поплавская, в 10 лет сыгравшая знаменитую Красную Шапочку, продолжает сниматься, играть и преподавать.
Анастасия Немоляева, известная по роли Кати Кузнецовой в фильме "Курьер", стала заслуженной артисткой России, но сейчас снимается крайне редко и занимается росписью по стеклу и дереву.
Роль Герды для Елены Прокловой стала в кино второй, но очень успешной. Актриса продолжает работать в кино, театре и на телевидении.
А вот Наталья Гусева после роли Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего" не захотела продолжать актерскую карьеру и связала свою жизнь с биотехнологиями. Наталья была одним из руководителей компании, разрабатывающей и производящей иммуноферментные тест-системы для диагностики.
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