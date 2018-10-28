Звездные дети, которые озвучили мультфильмы

Если хорошенько прислушаться, то в голосах любимых мультперсонажей можно узнать детей знаменитостей.

В Международный день анимации (праздник отмечается ежегодно 28 октября) «Летидор» решил рассказать о наследниках знаменитостей, которым удалось осуществить детскую мечту многих — подарить свой голос мультяшкам.

Полина и Даниил (дети Максима Виторгана)

Когда старшего сына Максима Виторгана спрашивают, о какой профессии он мечтал в детстве, молодой человек честно отвечает, что круг его интересов был весьма обширен — от профессии маляра до должности президента. Правда, в итоге все же гены взяли верх — Даниил поступил во ВГИК.

Что касается дочери Виторгана Полины , то она уже с первых курсов ГИТИСа стала играть в кино и театре.

Неудивительно, что ребята с радостью откликнулись на предложение студии Disney попробовать свои силы в дубляже мультфильма Disney/Pixar «Суперсемейка 2».

Полина вживалась в роль Виолетты Парр (Фиалка), а Даниил озвучивал Тони Райдингера — тайного возлюбленного Фиалки.

В самом начале мне было сложно, потому что я не понимала, как строится процесс. В театре играешь по-одному, в кино по-другому, а тут совсем иначе — все только голосом. Это сложно, но получаешь невероятное удовольствие от процесса,

Даниилу участвовать в дубляже понравилось не меньше. Он отметил схожесть между собой и своим экранным персонажем:

Тони скромный, хороший и воспитанный мальчик, он уважает других людей, доброжелательный. И мне показалось, что этими качествами мой герой и я очень похожи.

Пакс, Захара, Шайло и Нокс (дети Анджелины Джоли и Брэда Питта)

Принять участие в создании мультфильма мечтает каждый ребенок, но особенно сильно хочется оказаться по ту сторону экрана, если твоя мама исполняет в проекте одну из главных ролей. Дети Анжелины Джоли и Брэда Питта с упоением смотрели первые две части мультфильма «Кунг-фу Панда», поэтому когда их маму пригласили озвучивать в третьей части Тигрицу, они… отправились в студию вместе с ней.

Стоит ли говорить, что ребятам сразу же нашли работенку?

В 2016 году 12-летний Пакс, 10-летняя Захара, 9-летняя Шайло и 7-летний Нокс впервые в жизни занялись дубляжом — они озвучили медвежат.

letidor.ru

Не думайте, что статус детей знаменитостей придал им уверенности в собственных силах. Как потом Анджелина Джоли признавалась в интервью телеканалу ET, ребята очень стеснялись. И хоть они не планируют в будущем пойти по стопам родителей, актриса не захотела, чтобы дочери и сыновья упускали подобную возможность.

Несмотря на то, что озвучивать персонажей не так-то просто, ребята подошли к делу ответственно и справились с задачей,

— сделала вывод Анджелина Джоли.

Соня (дочь Веры Брежневой)

Два года назад дочь популярной певицы впервые попробовала себя в дубляже. На Соню был возложена задача на украинском языке озвучить Дору — одну из героинь мультфильма «Балерина».

Как потом признавалась Соня Киперман, она не ожидала, что эта работа может быть настолько сложной — девушке приходилось улавливать настроение своей героини и максимально четко произносить ее реплики.

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Но усилия не прошли даром. В ролике, посвященном работе над мультфильмом, дочь Веры Брежневой рассказала, к какому выводу пришла, работая над Дорой:

Смотря мультик в процессе, я поняла, что эта девочка очень на меня похожа в плане того, как она себя ведет, как она добивается своих целей, ее путь похож на мой путь.

Любопытно, что Соня в детстве мечтала стать космонавтом, учительницей и балериной. Более того, девушка занималась бальными, а потом спортивными танцами. Сейчас девушка больше увлечена построением модельной карьеры и учебой в Калифорнии.

Элла и Квинлин (дети Бена Стиллера)

В Голливуде знают, что если за дело берется Бен Стиллер, проект ждет успех. А если комик является одним из авторов идеи и к тому же озвучивает персонажа в мультфильме, будьте уверены — миллионы людей будут снова и снова пересматривать картину (между прочим, «Мадагаскар» занял шестую строчку в рейтинге самых кассовых мультфильмов в 2005 году).

Дети Стиллера — Элла и Квинлин — не исключение. Они настолько сильно погрузились в мир животных, пытающихся сбежать из нью-йоркского зоопарка в Мадагаскар, что после того, как их отец озвучил льва Алекса, изъявили желание «разговаривать голосами животных».

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Элле и Квинлину поручили озвучить героя их папы в молодости. Роль была очень маленькая (всего несколько секунд). В интервью журналу «7 дней» Бен Стиллер отметил, что очень гордится ребятами, хотя Эллу и Квинлина процесс работы не слишком впечатлил:

Вообще моим детям пока не слишком нравится то, чем занимается их папа. Дочке намного интереснее играть в куклы. И это вполне нормально для ее возраста, ей только десять лет — самое время. А сын очень увлекается моделями поездов, железной дорогой — это его любимая игрушка.

Сейчас Элле уже 16 лет, а Квинлину 13. Куклы и железные дороги им уже не очень интересны, а вот от перспективы пересмотреть «Мадагаскар» они никогда не отказываются.

Лидия (дочь Глюк’oZы)

Перед вами одна из самых юных актрис дубляжа Лидия Чистякова. Первого своего персонажа — Волшебницу из мультфильма «Савва: сердце воина» — девочка озвучила, когда ей было всего шесть лет.

Столь важную миссию Лиде доверил ее крестный папа Максим Фадеев , который выступил в роли режиссера, автора сценария и композитора проекта.

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Как признавалась Глюк’oZа в интервью Tele.ru, поначалу она сомневалась в том, что маленькой девочке можно поручить такое дело. Но так как персонаж срисован с Лиды, было решено, что девочка попробует озвучить Волшебницу.

К слову, у старшей дочери певицы все получилось! Более того, Лида за работу получила свой первый гонорар!

Всего две тысячи рублей, зато честно заработанные. Лида торжественно положила их в свою копилку в виде рояля, куда она складывает карманные деньги. Правда, ни на что крупное она пока не скопила: периодически «потрошит» рояль и покупает подарки мне или сестренке,

— рассказала Наталья.

Интересно, что в мультфильме «Савва: сердце воина» была задействована практически вся семья Глюк’oZы: продюсером картины выступил муж певицы — бизнесмен Александр Чистяков , сама Наталья озвучила героя по имени Пусик, а белый пес Муфтик породы акита-ину стал прототипом волка Анга.

Мария (дочь Басты)

Маша Вакуленко дебютировала в дубляже в том же возрасте, что и Лида Чистякова.

Два года назад, когда девочке было шесть лет, она озвучила девочку Миру в мультфильме «Про Диму», который посвящен детям с особенностями развития.

letidor.ru

Дело в том, что мама Маши Елена Пинская — волонтер благотворительного фонда Константина Хабенского . Кроме того, жена рэпера занимается развитием волонтерского фандрайзинга.

Неудивительно, что супруги с детства вовлекают дочь в добрые дела.

Мультик учит детей понимать и принимать других, отличных от себя людей. Девочка, которую озвучивала Маша, задается вопросами о детях с особенностями развития и в диалоге с мамой понимает, что мифы далеки от реальности, а найти общий язык можно с каждым,

— рассказала Елена подписчикам своего «Инстаграма».

Что касается юной актрисы дубляжа, Маша настолько хорошо справилась с поставленной задачей, что не постеснялась потом спеть со своим папой на сцене Кремля!

Уиллоу (дочь Уилла Смита)

Путь дочери известного актера в студию дубляжа был примерно таким же, что и в случае с детьми Анджелины Джоли и наследниками Бена Стиллера.

Во-первых, девочка в принципе с пеленок вращается в творческих кругах, и в 2007 году, когда ей было всего семь лет, она уже снялась в фильме «Я — легенда».

Во-вторых, в мультфильме «Мадагаскар» ее мама Джада Пинкетт-Смит озвучивала одного из персонажей. Поэтому создателям мультфильма пришла с голову гениальная идея — сделать восьмилетнюю Уиллоу «голосом» героини ее мамы в детстве.

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Вы можете узнать голос девочки во второй части «Мадагаскара», где рассказывается о юных годах гиппопотама Глории.

К слову, в отличие от детей того же Стиллера, Уиллоу зажглась идеей продолжить «дружить» со студией звукозаписи.

Накануне своего 13-летия девушка выпустила свой первый музыкальный сингл, чуть позже выпустила клип, спустя 2 года представила миру дебютный альбом, в 16 лет стала амбассадором французского модного дома Chanel , а сейчас 17-летняя красотка раздумывает над тем, чтобы снять сериал по собственной книге. А ведь начиналось все с милого гиппопотама Глории.