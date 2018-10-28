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За что Людмила Гурченко судилась с дочерью
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За что Людмила Гурченко судилась с дочерью 

Умная 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Непростые отношения между известной актрисой Людмилой Гурченко и ее родной дочерью Марией Королевой долгое время оставались для публики тайной. Однако в 2000-х они стали достоянием общественности. Произошло это во многом благодаря 20-летней судебной тяжбе.

Плохие отношения с детства

Людмила Гурченко родила свою единственную дочь Марию в 1959 году. Отцом ребенка стал писатель Борис Андроникашвили. В связи с тем, что Гурченко находилась в постоянных разъездах, большую часть своего детства Мария провела с бабушкой, матерью актрисы, Еленой Александровной. Но не только это обстоятельство стало причиной отдаления Людмилы Марковны и Марии. Дело в том, что Гурченко лелеяла надежду сделать дочь знаменитой.
Но сама Мария отнюдь не стремилась к славе. Окончив школу, девушка поступила в училище, которое готовило медицинских работников, а после устроилась на работу в детскую онкологическую больницу. Она вышла замуж за обыкновенного молодого человека по фамилии Королев и родила сына Марка и дочь Елену. Гурченко во внуках души не чаяла. Они, а также бабушка Марии продолжали сохранять пусть и натянутые отношения между Людмилой Марковной и дочерью.

Смерть бабушки и суд

После смерти Елены Александровны противостояние между ее дочерью и внучкой достигло своего пика. Дело в том, что в 1993 году, как утверждает Ф. Раззаков в своей книге «Страсть», Гурченко купила для бабушки Марии 1-комнатную квартиру в столице, которую Елена Александровна в свою очередь, согласно завещанию, оставила внучке. Актрису эта новость возмутила, и она подала на родную дочь в суд. Кроме того факта, что она приобрела жилье для своей матери на собственные деньги, Гурченко приводила и другие доводы. В частности ее возмущало то, что жилой площадью пользуются не по назначению.
Умная
По ее словам, супруг Марии Королевой оборудовал в квартире настоящий офис: он занимался установкой домофонов. Что касается стороны ответчика, то Мария Борисовна утверждала, что ее бабушка в злополучной квартире практически не проживала. В силу возраста ей было тяжело саму себя обслуживать, поэтому она поселилась в семье своей внучки. По свидетельствам родственников, Людмила Марковна навещала мать крайне редко.

Кто первый уступил?

В 1999 году судебное разбирательство наконец-таки завершилось. Согласно решению суда, Гурченко получила 2/3 площади московской квартиры, а ее дочь — 1/3. Актриса пыталась выкупить долю у Марии за весьма крупную сумму, но та наотрез отказалась. Тогда Гурченко предъявила новый иск. Теперь она намерена была стать полноправной, а главное единственной владелицей всей квартиры. Вконец измотанная Мария Борисовна пошла на попятную: она добровольно отдала матери все, что ей причиталось по закону. Понятно, что суды отношения между Гурченко и Королевой нисколько не укрепили. Конфликт получил продолжение даже после кончины Людмилы Марковны. Ее дочь Мария Королева и супруг Гурченко продюсер Сергей Сенин, ставший вдовцом, смогли поделить имущество актрисы только в зале суда.
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