Янина Жеймо: как «Сталинскую Золушку» похоронили при жизни

В конце 1940-х годов роль Золушки превратила эту актрису в настоящую знаменитость. Даже немногие представители старшего поколения вряд ли назовут хотя бы еще пару фильмов с участием Янины Жеймо . А между тем Золушки-Янины могло бы и не быть вовсе. Во время войны она целых 2 месяца числилась в списках погибших.

От цирковой наездницы до запрещенной Золушки

Дорога Янины Жеймо к славе оказалась длинной. Она была цирковой наездницей, гимнасткой, балериной, эстрадной артисткой. Несмотря на то, что Жеймо стала сниматься в кино, когда ей было слегка за 20, картины с участием актрисы быстро забылись, а некоторые вообще были запрещены к показу. Своеобразный приговор вынесли в свое время и Золушке. Фильм-сказка 1947 года очень понравилась зрителям, но вскоре в газете «Правда» вышла разгромная статья, в которой «Золушка» была названа «большой идеологической ошибкой». Сталин, посмотрев ленту, согласился с этим мнением. Понятно, что после слов вождя фильм с проката тут же сняли. К счастью, фильм уцелел. Даже сегодня эта послевоенная картина пользуется большой популярностью, а цитаты из нее что называется ушли в народ. А исполнительница главной роли до сих пор цепляет зрителя за живое своей трогательной игрой. Сейчас на месте 37-летней Янины Жеймо трудно представить другую актрису, а между тем это вполне могло случиться.

Военные годы в Ленинграде

Еще до войны Янина Жеймо вышла замуж во 2-ой раз. У актрисы была дочь от предыдущего брака, но очередного избранника Жеймо, режиссера Иосифа Хейфица , это обстоятельство не остановило. В 1940 году в новоиспеченной семье появился сын Юлий. А потом началась война. Хейфиц уехал в эвакуацию в Узбекистан. Туда же Янина отправила и детей. Сама артистка покидать Ленинград отказалась. Жеймо не только выступала перед ранеными бойцами и мирными жителями в составе родного «Ленфильма» , но и числилась в истребительном батальоне. Ночами она несла дежурство на крышах домов и тушила зажигательные бомбы.

Немецкая бомбежка

Наконец в 1942 году руководству студии «Ленфильм» удалось уговорить актрису эвакуироваться. Ее направили в Казахстан, где находилось в тот момент большинство советских артистов. Путь оказался долгим: в целях безопасности поезд то и дело останавливали на несколько дней. Но однажды пассажиров состава все-таки не уберегли: железнодорожное полотно с воздуха разбомбили немецкие самолеты. Только чудо спасло Жеймо от преждевременной кончины. Однако коллеги актрисы, супруг и дети успели Янину похоронить. Так как поезд двигался медленно, известие о бомбежке дошло до них раньше, чем Жеймо оказалась в Алма-Ате. 2 месяца ее считали погибшей. Когда же Янина приехала на место, ее муж Иосиф Хейфиц уже крутил роман с другой. Актриса не смогла простить его и развелась. Вскоре Янина Жеймо снова пошла под венец. Ее мужем стал другой режиссер Леон Жанно. Вместе с ним Жеймо встретила старость и смерть. «Сталинская Золушка» умерла в 1987 году в возрасте 78-ми лет.