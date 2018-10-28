Сигурни Уивер о своей роли в сиквелах «Аватара»

Сигурни Уивер побывала на Римском кинофестивале, где обсудила с изданием The Hollywood Reporter предстоящие сиквелы "Аватара". Также актриса рассказал о статусе так называемого "Чужого 5" от режиссёра Нила Бломкампа.

По словам актрисы, в продолжениях "Аватара" она исполнила роль совершенно новой героини:

"Это совсем другой персонаж, не имеющий отношения к моей героине из первого фильма. Но эту роль я буду играть на протяжении всех четырёх сиквелов".

Уивер добавила, что новые "Аватары" представляют собой масштабную сагу, хотя "сюжеты отдельных картин вполне самостоятельны. Они могут работать даже без четвёртой и пятой частей".

Что же касается "Чужого 5", где Сигурни планировала вернуться к образу Эллен Рипли, то он всё ещё может увидеть свет. Согласно идее Бломкампа, его фильм должен был стать прямым продолжением "Чужих", игнорируя события третьей и четвёртой лент цикла. Однако FOX отложили его проект в долгий ящик, освободив дорогу для приквелов от Ридли Скотта

"Мы уже были готовить приступить к съёмкам 'Чужого 5', но затем студия его заморозила. Тогда я параллельно работала с Джеймсом Кэмероном, хотя, с учётом занятости Нила, нам бы всё равно пришлось подождать", ‒ говорит Уивер. "Я обожаю сниматься у Бломкампа, думаю, он бы создал замечательный фильм, да и Кэмерону его идея очень нравится. Посмотрим, что из этого получится. Просто в данный момент Нил трудится сразу над тремя проектами".