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Сигурни Уивер о своей роли в сиквелах «Аватара»
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Сигурни Уивер о своей роли в сиквелах «Аватара» 

Фильм.Ру 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Аватар"
Сигурни Уивер побывала на Римском кинофестивале, где обсудила с изданием The Hollywood Reporter предстоящие сиквелы "Аватара". Также актриса рассказал о статусе так называемого "Чужого 5" от режиссёра Нила Бломкампа.
По словам актрисы, в продолжениях "Аватара" она исполнила роль совершенно новой героини:
"Это совсем другой персонаж, не имеющий отношения к моей героине из первого фильма. Но эту роль я буду играть на протяжении всех четырёх сиквелов".
Уивер добавила, что новые "Аватары" представляют собой масштабную сагу, хотя "сюжеты отдельных картин вполне самостоятельны. Они могут работать даже без четвёртой и пятой частей".
Что же касается "Чужого 5", где Сигурни планировала вернуться к образу Эллен Рипли, то он всё ещё может увидеть свет. Согласно идее Бломкампа, его фильм должен был стать прямым продолжением "Чужих", игнорируя события третьей и четвёртой лент цикла. Однако FOX отложили его проект в долгий ящик, освободив дорогу для приквелов от Ридли Скотта.
"Мы уже были готовить приступить к съёмкам 'Чужого 5', но затем студия его заморозила. Тогда я параллельно работала с Джеймсом Кэмероном, хотя, с учётом занятости Нила, нам бы всё равно пришлось подождать", ‒ говорит Уивер. "Я обожаю сниматься у Бломкампа, думаю, он бы создал замечательный фильм, да и Кэмерону его идея очень нравится. Посмотрим, что из этого получится. Просто в данный момент Нил трудится сразу над тремя проектами".
Премьеры сиквелов "Аватара" запланированы на 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года. С учётом скорого слияния студии FOX с Disney, вполне вероятно, что некоторые даты будут изменены.
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