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Николай Данелия: что случилось с сыном режиссера
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Николай Данелия: что случилось с сыном режиссера 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Георгий Данелия снял большое количество картин, которые теперь абсолютно заслуженно считаются классикой отечественного кинематографа. Это и «Джентльмены удачи», и «Мимино», и «Афоня» и многие другие. Сын режиссера Николай пошел по его стопам. Вот только жизнь Николая оказалась совсем короткой: он умер в возрасте 26 лет.

Данелия и Соколова

Как известно, кинорежиссер был женат (в том числе неофициально) трижды. У него было двое детей: дочь от первого брака, и сын — от второго. Сына Георгию Николаевичу родила известная актриса Любовь Соколова. Соколова познакомилась с Данелия во время работы над фильмом «Доброе утро». Было это в конце 1950-х годов. Актриса не хотела переезжать к Георгию, мотивируя это разницей в возрасте. Данелия был младше ее на 9 лет. Тем не менее, вскоре они стали жить вместе. А в 1959 году на свет появился Николай. Мальчик был в семье долгожданным. В тот момент актрисе уже исполнилось 38 лет. Николай оказался ее первым и единственным ребенком. Данелия и Соколова прожили вместе 26 лет. Однако до ЗАГСа дело так и не дошло. В середине 1980-х годов режиссер и актриса расстались. После этого Георгий Николаевич женился, снова на артистке, Галине Юрковой. Любовь Сергеевна замуж так и не вышла.

Актер и режиссер

Николай впервые появился на экране еще в младенчестве, в художественном фильме отца под названием «Сережа». Там он исполнил роль Леньки, новорожденного брата главного героя. Снимался Николай и позже в других картинах Георгия Николаевича. Например, в комедиях «Джентльмены удачи» и «Тридцать три». С детства окруженный людьми кино, окончив школу, Николай тоже решил добиться успеха в этой области. В 1977 году он подал документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Он попал на курс известного советского режиссера Юрия Озерова. По неизвестным причинам через 2 года Николай Данелия ушел из вуза, а еще через 2 — снова восстановился. В 1983 году он наконец закончил учебу на режиссерском факультете. Спустя 2 года его не стало.

Причины смерти

Николай рано женился. Родители его решение обзавестись семьей приняли с уважением. Супруга родила Данелии-младшему двоих дочерей: Маргариту и Алену. Николай занимался режиссурой и даже успел снять 2 короткометражных фильма: «Моментальный снимок» и «Эх, Семенов!». Кроме того, Николай писал стихи. Николай Георгиевич Соколов-Данелия умер 6 декабря 1985 года. Его тело нашли в квартире его отца-режиссера. Любовь Соколова пережила сына на 16 лет, но она ни разу, впрочем, как и ее бывший супруг, не обмолвилась о причинах смерти Николая. Ходили слухи о том, что молодой человек примкнул к какой-то секте, о том, что его убили и даже о том, что он употреблял наркотики. Однако его родители продолжали хранить молчание. Продолжают это делать и Георгий Данелия, и жена Николая, и его дочери.
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