Моника Беллуччи: красавица, победившая время

Одна из красивейших женщин мира родилась вопреки прогнозам врачей, никогда не отказывает себе во «вредной» еде, и при этом всегда остается в форме. И она даже не скрывает секрета своей красоты — просто любить себя в зеркале.

Классический «гадкий утенок»

Моника Анна Мария Беллуччи родилась в 1964 году в маленьком итальянском городке Читта ди Кастелло в семье сельскохозяйственного рабочего Паскуале Беллучи и художницы Брунеллы Бриганти. Существуют версии, что ее отец был якобы беженцем из пакистанской провинции Белуджистан, и поэтому в девочке смешались восточные и итальянские гены. Но подтверждений этим версиям нет, зато точно известно, что за пару лет до рождения Моники, ее маме диагностировали бесплодие. Для итальянской семьи один ребенок в семье довольно редкое явление, и поэтому в детстве будущая звезда комплексовала по этому поводу.

Впрочем, это не мешало ей хорошо учиться, ведь юная Моника понимала, что заработать деньги на жизнь можно только с помощью образования. С детства родители стригли ее очень коротко, чтобы волосы росли сильными и пышными, одевалась она тоже как мальчик, и до 12 лет была довольно непривлекательной, если не сказать замухрышкой.

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Но с началом своего созревания, девочка осознала свою красоту, и гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Вместе с любовью мужчин пришла зависть девочек, и Моника зачастую была одна, без подруг, посвящая все время учебе. Сразу после школы Моника поступила в университет Перуджи на юриста, а чтобы обеспечить себя работала официанткой. В это же время она знакомится со стилистом Пьеро Мантануччи. Он помогает ей найти свой образ, и уговаривает сходить на кастинг в модельное агентство. Там в юной красавице открывают огромный потенциал, в 1987 году в возрасте 23 лет, Беллуччи подписывает контракт с агентством «Elite Model Management». На учебу времени не остается, и Моника отправляется завоевывать мир без образования.

С глянцевых страниц на голубые экраны

В следующие годы Моника покоряет подиумы Милана и Нью-Йорка, становится лицом бренда Dolce & Gabbana. Ее лицо и тело украшают обложки журналов Elle , Esquire Magazine’s, Maxim и многих других.

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Дракула (1992)

Но как умная девочка, она понимает, что век модели недолог, и начинает пробовать себя в кино. Первая ее роль в фильме «Взрослые дети» была эпизодической, но сразу же после нее, она получает две главные в итальянских картинах. После них ее замечает Голливуд. За океаном она также дебютирует в эпизодической роли невесты самого известного вампира в фильме «Дракула Брэма Стокера». Хоть и небольшая, но работа запомнилась многим, и на Монику посыпались предложения от множества режиссеров из Америки и Европы.

На сегодня ее фильмография превышает 60 работ. При этом, она показала себя самой разноплановой актрисой, могущей сыграть в диапазоне от царицы до проститутки. Сама она о своих работах в кино говорит так:

«В кино я все время выражала боль женщин. Я стала Марией Магдалиной для Мела Гибсона: маниакальный трудоголик, съемки не прекращались никогда, в пещерном городе Матеры мы провели не один месяц. Меня изнасиловали в «Необратимости»: публика в Каннах была в смятении, но я готова защищать этот фильм, я не привыкла отступать, даже если режиссер требует от меня жестких сцен; нужно иметь храбрость исследовать темные углы своей души, чтобы получить шанс очистить их. И я была Маленой у Торнаторе: женщиной, которую в ее городке считали не более чем вещью, чтобы снова зауважать после возвращения мужа. Мне всегда давали роли королев или рабынь. Мои кумиры, на кого я равняюсь — великие итальянские актрисы. Я никогда не изучала драматическое искусство: я смотрела на Маньяни, Мангано, Лоллобриджиду, Кардинале, Витти, Вирну Лизи. Софи Лорен в «Особом дне» просто превосходна».

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Малена (2000)

Кстати, саму Беллуччи часто зовут второй Софи Лорен. За свои роли она 15 раз удостоена наград «За вклад в кино», «Актриса года», «Лучшая актриса», дважды получала «Золотой глобус». Во Франции ее наградили Орденом Почетного легиона.

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С первым мужем Клаудио Карлосом Бассо

Актриса была замужем дважды. С первым мужем, фотографом Клаудио Карлосом Бассо, она прожила четыре года. Это был ранний брак, она вышла замуж в 20 лет, и вскоре они разошлись. Затем она начала встречаться с актером Николя Ферроном, и они даже обручились. Но, на съемках фильма «Квартира» она знакомится с французским актером Венсаном Касселем. Несмотря на то, что по сюжету они должны быть парой, в жизни они друг другу не понравились. Моника сочла его надутым и спесивым, а он увидел в ней глупую модельку. Но в процессе съемок проскочила искра, и они стали встречаться, а затем и поженились. Брак продлился 19 лет и у них родилось двое дочерей. При этом, первенца она родила в 40 лет. Будучи сильно беременной, она снялась обнаженной на обложке глянцевого журнала в знак протеста против запрета ЭКО в Италии.

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Венсан и Моника

После развода с Касселем, Монике приписывали множество романов, но все на поверку оказывалось неправдой. Сейчас она часто появляется вместе с французским актером Жилем Леллушем, который младше ее на 8 лет. Однако, все ее время занимают дочки и работа. Она продолжает сниматься в кино, воспитывает своих дочерей, оставаясь при этом как всегда неотразимой и элегантной. При этом, Моника Беллуччи не признает никаких диет и пластических хирургов, ест все, что ей хочется. Она говорит:

«Я не тощая, но я и не толстая! Я люблю есть, и радоваться жизни! Кого это волнует?».

Но лучше всего отношение к жизни характеризует ее высказывание:

«Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты».

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The Matrix Revolutions (2003)

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Agents secrets (2004)

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Shoot’Em Up (2007)

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Sanguepazzo (2008)

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Ne te retourne pas (2009)

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The Sorcerer’s Apprentice (2010)

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Des gens qui s’embrassent (2013)

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Le meraviglie (2014)

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Spectre (2015)

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On the Milky Road (2016)