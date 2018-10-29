Лучшие новинки для Хэллоуина

Хэллоуин — отличный повод пересмотреть любимые ужастики или открыть для себя новые триллеры. Вот несколько лент, которые хорошенько напугают вас в праздничный вечер.

1. «Хэллоуин» (2018). Хоррор «Хэллоуин» Джона Карпентера , вышедший в 1978 году, сегодня считается уже классикой жанра. Он породил несколько продолжений, но ни одно не стало столь же успешным. Впрочем, новинка нынешнего года с тем же названием претендует на звание нового хита, ведь его создали те же люди, что и оригинал: продюсером стал Джон Карпентер, а главные роли сыграли Джейми ли Кёртис и Ник Кастл, игравшие тех же персонажей в фильме 1978 года.

2. «Суспирия» (2018). В 1977 году итальянский режиссёр Дарио Ардженто выпусти триллер «Суспирия», которые многие сочли лучшим в его карьере. В нынешнем году выходит ремейк классической картины, созданный итало-американской группой. Любителям мистики предстоит встреча с целой плеядой знаменитых красавиц разных поколений: Тильдой Суинтон, Дакотой Джонсон Хлоя Грейс Морец . Ну а те, кто полюбил классический вариант, насладятся появлением в новом прочтении «Суспирии» сыгравшей в фильме 1977 года главную Джессики Харпер

Обзор ещё шести триллеров, способных хорошенько потрепать нервы, — в видео.