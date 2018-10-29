Ещё
Лучшие новинки для Хэллоуина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

Лучшие новинки для Хэллоуина 

Рамблер 29 минут назад
Хэллоуин — отличный повод пересмотреть любимые ужастики или открыть для себя новые триллеры. Вот несколько лент, которые хорошенько напугают вас в праздничный вечер.
1. «Хэллоуин» (2018). Хоррор «Хэллоуин» Джона Карпентера, вышедший в 1978 году, сегодня считается уже классикой жанра. Он породил несколько продолжений, но ни одно не стало столь же успешным. Впрочем, новинка нынешнего года с тем же названием претендует на звание нового хита, ведь его создали те же люди, что и оригинал: продюсером стал Джон Карпентер, а главные роли сыграли Джейми ли Кёртис и Ник Кастл, игравшие тех же персонажей в фильме 1978 года.
2. «Суспирия» (2018). В 1977 году итальянский режиссёр Дарио Ардженто выпусти триллер «Суспирия», которые многие сочли лучшим в его карьере. В нынешнем году выходит ремейк классической картины, созданный итало-американской группой. Любителям мистики предстоит встреча с целой плеядой знаменитых красавиц разных поколений: Тильдой Суинтон, Дакотой Джонсон, Хлоя Грейс Морец. Ну а те, кто полюбил классический вариант, насладятся появлением в новом прочтении «Суспирии» сыгравшей в фильме 1977 года главную Джессики Харпер.
Обзор ещё шести триллеров, способных хорошенько потрепать нервы, — в видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменилась легендарная «Просто Мария»
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»49
Где сейчас актёры из культовой «Бригады»2
Откровенные фильмы, которые не одобряли в СССР56
Видео
02:59
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
Актеры
04:35
Как изменились актеры сериалов 90-х
Актеры
04:33
«Я всегда хотел быть первым артистом в мире»
Актеры
10:01
Лучшие новинки для Хэллоуина
Актеры Фильмы
04:56
Где сейчас актёры из культовой «Бригады»
Актеры Сериалы
02:59
Как Владимир Высоцкий попал в «Опасные гастроли»
Актеры Фильмы
02:43
Джонни Деппа выгнали из новых «Пиратов»
Актеры
02:12
Вышел финальный трейлер «Богемской рапсодии»
Фильмы
00:16
Что стало со звездой «Династии» и «Мелроуз-плейс»
Актеры
02:04
Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение