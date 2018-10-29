Актеры, отказавшиеся целоваться перед камерой

Актёрам приходится не только сидеть на диетах и накачивать мышцы ради новых ролей. Они вынуждены рисковать жизнь, совершая трюки, и сниматься в эротических сценах, даже если не испытывают симпатии к коллеге. Эти артисты отказались целовать партнёров по съёмочной площадке, мотивировав отказ довольно необычными причинам.

1. Дензел Вашингтон в фильме «Дело о пеликанах» (1993). Дензел отказался целовать в кадре Джулию Робертс . Между тем, именно она настояла на том, чтобы артиста пригласили в картину. Вашингтон заявил, что большая часть его поклонниц — темнокожие женщины, поэтому поцелуй с белокожей партнёршей может их оскорбить.

2. Джанет Джексон в фильме «Поэтичная Джастис» (1993). Партнёром Джанет был музыкант Тупак Шакур, имевший репутацию ловеласа. Джексон настолько опасалась за своё здоровье, что перед съёмками поцелуя заставила Тупака пройти тест на ВИЧ.

3. Линдси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013). Соглашаясь сниматься в пародийной комедии, актриса сразу сообщила, что не хочет появляться в интимных сценах с Чарли Шином , хотя в сценарии таких эпизодов было немало. Чарли всегда отличался буйным нравом и неразборчивостью, что и заставило Линдси отказаться даже от поцелуев с ним. Часть эпизодов сценаристы переписали, в других сценах Лохан заменяла дублёрша. А спустя два года Шин признался, что заражён ВИЧ.

О других актёрах, которых так и не заставили целоваться перед камерой, узнайте из видео.