Такие девочки: женские роли русских актеров-мужчин

Ни для кого не секрет, что во времена, когда театр только начинал развиваться, актерами были только мужчины. Им приходилось исполнять и женские роли. Но и в современности мужчинам иногда приходится примерять на себя женские образы, например, в кино. Некоторым мужчинам персонажи дам даже принесли известность, другим же добавили популярности. Поговорим о российских актерах, блестяще исполнивших женские роли.

Георгий Милляр

Разумеется, не вспомнить актера, который запомнился многим поколениям детей в образе Бабы-Яги, было бы непростительной ошибкой. Сложно даже представить этого персонажа в сказках Александра Роу в исполнении какого-то другого артиста. Кстати, образ Бабы-Яги создал сам Милляр.

Кадр из фильма "Морозко"

Прототипом для сказочной старушки для актера стала сварливая соседка, а внешность (крючковатый нос, седые волосы, выбивающиеся из-под косынки) Баба-Яга «позаимствовала» у пожилой гречанки, с которой когда-то Милляра столкнула жизнь.

Олег Табаков

Готовясь сыграть мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», Олег Табаков поставил одно условие: на лице няни должно быть минимум косметики. Артист был уверен, что более важным для того, чтобы достоверно сыграть женщину, необходимо понять ее суть, поймать нужное настроение. Наносить яркий макияж, по мнению Табакова, мог, напротив, все испортить. И оказался прав.

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

Артисту так хорошо удалось вжиться в образ и выглядел он в нем настолько гармонично, что «боевой раскрас» совершенно не понадобился. Мисс Эндрю до сих пор считают одной из самых лучших ролей знаменитого актера.

Александр Калягин

Донна Роза из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» принесла широкую известность Александру Калягину. Для того чтобы хорошо вжиться в роль, актер не выходил из образа даже в перерывах между дублями и репетициями.

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Для создания Донны Розы Калягин брал на заметку поведение, мимику и жесты знакомых женщин, а также незнакомок, которых встречал на улице. Артист стремился показать женщину такой, какой ее видит мужчина. Ему это с блеском удалось.

Марат Башаров

Перевоплотиться в женщину артисту пришлось в сериале «Думай как женщина», по сюжету которого его герою необходимо притвориться женщиной. Похожих историй в мировом кинематографе можно насчитать немало (взять хотя бы «Тутси» и «Миссис Даутфайр»), но каждый артист, которому предстоит перевоплотиться в человека противоположного пола, привносит в образ что-то свое.

Кадр из сериала "Думай как женщина"

Башарову пришлось научиться ходить на шпильках, носить женскую одежду и смотреть на мир из-под накладных ресниц.

Гоша Куценко

Брутальный актер не побоялся примерить на себя женский образ в фильме «Любовь-морковь». И хотя перемен во внешности роль не предполагала (по сюжету супруги просто поменялись телами), было важно показать именно женскую сущность в мужской обличье. Куценко признавался, что пытался копировать манеры, жесты и поведение окружающих его женщин. В частности, конечно, своей партнерши Кристины Орбакайте . Получилось прекрасно: забавно и весьма натурально.