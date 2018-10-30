Эмилия Кларк стала лучшей британской актрисой на Britannia Awards

На днях в Лос-Анджелесе, Калифорния, прошла церемония награждения премией British Academy Britannia Awards Ceremony 2018, которая была создана как символ связи между Голливудом и британским кинематографом. Звания "Лучшей британской актрисы" и почетной статуэтки удостоилась звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк

Для светского мероприятия актриса выбрала бледно-голубое полупрозрачное платье от Dior из коллекции весна-лето 2019, дополнив его черным шерстяным жакетом того же модного дома. Завершили образ 32-летней звезды серебристые открытые туфли и небрежная прическа.

Именно на церемонии стала известна забавная история, повествующая о том, как Эмилия Кларк получила роль Матери драконов в культовом сериале. Оказывается, после первых проб Эмилия совершенно не произвела впечатления на создателей фильма и ее даже рассматривали на роль второго плана. окончательное решение об утверждении девушки на роль должен был принять президент НВО. Но во время встречи с актрисой он находился не в лучшем расположении духа, и Эмилия поинтересовалась у него, как она может поднять ему настроение:

«Меня спросили, умею ли я танцевать, и я исполнила свой фирменный танец робота, который заставил моих будущих работодателей смеяться. Через 10 секунд главная роль была уже у меня в руках».

Роль Дейенерис Таргариен принесла актрисе мировую славу. В память о своей успешной роли у актрисы остались не только приятные воспоминания, но и нательные изображения ее сериальных «детей» — драконов. Тату в виде троих этих персонажей теперь украшает запястье правой руки красавицы.