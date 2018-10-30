Страшный дебют: актеры, начавшие карьеру с хорроров

Сейчас они снимаются в блокбастерах, драмах и романтических комедиях. Они совершенно разные, но общее между ними все-таки есть: все эти знаменитые актеры начинали свою карьеру в фильмах ужасов.

Леонардо Ди Каприо, «Зубастики 3» (1991)

Будущий покоритель женских сердец уже с юных лет проявлял актерские способности. Это не осталось незамеченным.

Кадр из фильма «Зубастики 3»

Лео пригласили на роль одного из персонажей в третью часть комедийного фильма ужасов «Зубастики». Эта картина стала дебютом Ди Каприо в кино.

Джейми Ли Кертис, «Хеллоуин» (1978)

Кинодебют 19-летней актрисы состоялся в весьма успешном фильме ужасов, к которому было снято 7 продолжений и один ремейк.

Кадр из фильма «Хеллоуин»

Райан Гослинг, «Франкенштейн и я» (1996)

Знаменитый актер впервые снялся в кино, когда ему было 15 лет.

Кадр из фильма «Франкенштейн и я»

В фильме ужасов про мальчика, которому мерещились монстры, он сыграл друга главного героя.

Дженнифер Энистон, «Лепрекон» (1993)

За год до того, как Джен стала одной из главных героинь знаменитого сериала «Друзья», ей пришлось побороться со злобным Лепреконом в одноименном фильме.

Кадр из фильма «Лепрекон»

Будущая Рейчел Грин, конечно, одержала победу.

Джонни Депп, «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Дебют «Джека Воробья» в кино состоялся в культовом фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов».

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"

Его герой Глен Ланц, бойфренд главной героини Нэнси, погибает от рук Фредди Крюгера.

Кирстен Данст, «Интервью с вампиром» (1994)

Юной актриса дебютировала в кино в 12 лет, сыграв вампиршу Клодию в знаменитом фильме.

Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

Старт карьеры Кирстен был поистине головокружительным: Данст номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Кевин Бейкон, «Пятница, 13-е» (1980)

Карьера будущего Человека-невидимки началась со знаменитой картины, которая сейчас является классикой фильмов ужасов.

Кадр из фильма «Пятница, 13-е»

Бейкон сыграл Джека, вожатого лагеря «Хрустальное озеро», в котором и происходят мрачные события.

Том Хэнкс, «Он знает, что вы одни» (1980)

Кинодебютом оскароносного актера стала роль второго плана в малобюджетном фильме ужасов о маньяке, который расправляется с невестами накануне их свадеб. Хэнкс сыграл студента факультета психологии. Не Форрест Гамп, конечно, но старт карьере был положен.