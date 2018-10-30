Дуэйн Джонсон выложил свежий кадр «Форсажа»

Дуэйн Джонсон опубликовал у себя в Инстаграме новый кадр со съёмок спин-оффа "Форсажа" "Хоббс и Шоу", на котором Скала запечатлён вместе с Ванессой Кирби ("Миссия невыполнима: Последствия", "Корона"). Актриса исполняет в фильме роль Хэтти Шоу сестры персонажа Джейсона Стэйтема Деккарда Шоу, которая работает оперативником MI-6.
Детали сюжета блокбастера держатся в тайне. Образ главного злодея воплотит Идрис Эльба, тогда как Хелен Миррен вновь сыграет Магдалину Шоу ‒ мать Деккарда Шоу. Также в актёрский состав входит Эдди Марсан ("Хэнкок", "Рэй Донован"), но подробности о его роли неизвестны.
За постановку первого ответвления экшен-франшизы отвечает режиссёр "Джона Уика", "Дэдпула 2" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч. На экраны кинотеатров "Хоббс и Шоу" ворвутся 2 августа 2019-го.