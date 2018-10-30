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Как Евгений Леонов стал хоббитом
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Как Евгений Леонов стал хоббитом 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Легенда о Тиле"
Большинство из современных поклонников романов Джона Р. Р. Толкиена о приключениях хоббита Бильбо Беггинса при упоминании о персонаже вспоминают актера Мартина Фримена, исполнившего его роль в голливудских фильмах. А вот у наших соотечественников, впервые прочитавших книгу «Хоббит, или Туда и обратно» в далеком 1976 году, этот персонаж ассоциируется с другим артистом.
“Главным хоббитом” СССР стал известный актер Евгений Леонов. А произошло это благодаря художнику Михаилу Беломлинскому.
Придумывая иллюстрации к готовящейся книге, художник долго размышлял, каким же должен быть представлен главный герой. И внезапно понял, что идеально подойдет образ Евгения Леонова. По мнению Беломлинского, артист идеально подходил на эту «роль»: упитанный, с добродушным лицом… Оставалось только добавить мохнатые ножки и Бильбо был готов во всей красе.
Иллюстрация Михаила Беломлинского, «Хоббит, или Туда и обратно», 1976 год, издательство «Детская литертаура»
Правда, художник рисовал сказочного героя, не спросив у Леонова разрешения на использование его образа. И вот тут могли возникнуть сложности: Беломлинский банально нарушал закон об авторских правах, защите которой как раз в тот момент уделяли огромное внимание.
Но книгу уже отправили в типографию, снять тираж с печати было невозможно. Иллюстратору оставалось только нервничать, размышляя о том, станет ли использование его образа обидным для Леонова или нет.
Судьбу «советского хоббита» решил сам Леонов. На одном из банкетов, посвященных новому фильму с его участием, Беломлинский подошел к артисту и показал ему сигнальный экземпляр книги о хоббите. Художник признался Леонову, что высоко ценит и любит его творчество. И так хотел, чтобы главные герой новой книги был похож на знаменитого актера, что даже забыл спросить разрешения использовать его образ у него самого.
Иллюстрация Михаила Беломлинского, «Хоббит, или Туда и обратно», 1976 год, издательство «Детская литертаура»
Леонов, посмотрев иллюстрации, пришел в восторг. Ему очень понравились иллюстрации и он сказал, что не возмущен, а крайне рад тому, что его «увековечили» в таком формате. Беломлинский подарил артисту книгу, а Леонов потом очень хвалил и само произведение, и иллюстрации.
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