Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах

Актёрство — такая же работа, как и другие. Она требует отдачи и порой не всегда приятна, так что иногда артисты даже отказываются сниматься в тех или иных эпизодах.

1. Айла Фишер в фильме «Незваные гости» (2005). Комедия со взрослым шутками и сценами обнажения стала хитом, но самой Айле некоторые эпизоды показались чересчур нескромными. Она категорически отказалась сниматься в интимных сценах, поэтому создателям пришлось найти дублёрш, которые и демонстрировали различные части тела в картине вместо Айлы.

2. Кирк Камерон в фильме «Огнеупорный» (2008). Кирк — верующий человек, поэтому многие эпизоды, прописанные в сценарии, счёл аморальными и доказывал продюсерам их неуместность в семейной драме. По этой же причине он отказался целоваться перед камерой, хотя по настоянию Кирка его партнёршей в сцене была его настоящая жена, которую загримировали под актрису, игравшую героиню.