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Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах
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Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах 

Рамблер 3 часа назад
Актёрство — такая же работа, как и другие. Она требует отдачи и порой не всегда приятна, так что иногда артисты даже отказываются сниматься в тех или иных эпизодах.
1. Айла Фишер в фильме «Незваные гости» (2005). Комедия со взрослым шутками и сценами обнажения стала хитом, но самой Айле некоторые эпизоды показались чересчур нескромными. Она категорически отказалась сниматься в интимных сценах, поэтому создателям пришлось найти дублёрш, которые и демонстрировали различные части тела в картине вместо Айлы.
2. Кирк Камерон в фильме «Огнеупорный» (2008). Кирк — верующий человек, поэтому многие эпизоды, прописанные в сценарии, счёл аморальными и доказывал продюсерам их неуместность в семейной драме. По этой же причине он отказался целоваться перед камерой, хотя по настоянию Кирка его партнёршей в сцене была его настоящая жена, которую загримировали под актрису, игравшую героиню.
Почему Вин Дизель и Дуэйн Джонсон отказались сниматься в совместных эпизодах в сериях «Форсажа»? Что заставило Эмму Уотсон покинуть съёмочную площадку комедии «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013)? Ответы на эти вопросы — в ролике.
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