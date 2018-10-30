Ещё
Карина Разумовская — о своей героине в «Мажоре»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
СуперБобровы: Народные мстители
Ромком, Семейный
Купить билет

Карина Разумовская — о своей героине в «Мажоре» 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера на Первом канале стартовал долгожданный третий сезон сериала «Мажор» (проект выходит на экраны уже четыре года). Одну из главных ролей, начальника отдела уголовного розыска Викторию Родионову, играет Карина Разумовская. Она рассказала PEOPLETALK о героине, финале и замужестве.

О героине

Я с Родионовой уже 5 лет. Пожалуй, моя героиня стала более эмоциональной. Так как она беременна, я наконец-таки смогла себе позволить добавить ей обычных женских реакций.

О беременности Родионовой

Мне сделали накладку — тяжеленный силиконовый живот. Он весил несколько килограммов. К концу дня у меня болела поясница, как у настоящей беременной. И была походка уточки: почти по-настоящему. Мой живот все называли Агрипина, потому что он был ко мне пригрипован (Смеется.) (так в кино говорят, когда прикрепляют один предмет к другому — Прим. ред.). Вообще, надо сказать, что Родионова — очень странная женщина. Я бы на ее месте поступила совершенно по-другому.

О финале

Никаких спойлеров! Но, на мой взгляд, у нас получился счастливый финал. Будет ли продолжение сериала? Узнаем после 16-й серии!

О замужестве

Мы с Егором поженились этим летом. Но так как вместе почти десять лет, то жизнь моя после замужества сильно не изменилась.
Peopletalk: последние новости
София Вергара – самая высокооплачиваемая телеактриса. Что о ней нужно знать? Как сейчас выглядит Катя из сериала «Не родись красивой»? Что мы знаем о парне Зои Кравиц, с которым они отметили годовщину на «Эмми»?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните фильм по строчке из песни1
В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову5
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»50
Сколько зарабатывали актеры и режиссеры в СССР
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
06:03
Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах
Актеры Фильмы
07:21
Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров
Актеры Сериалы
08:58
Фильмы, которые могут стать киноклассикой
Фильмы
10:51
Кто сделал актёром Джонни Деппа
Актеры
03:14
Женские роли русских актеров-мужчин
Актеры
02:58
На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему
Актеры Фильмы
04:00
За что Людмила Гурченко судилась с дочерью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение