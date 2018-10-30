Карина Разумовская — о своей героине в «Мажоре»

Вчера на Первом канале стартовал долгожданный третий сезон сериала «Мажор» (проект выходит на экраны уже четыре года). Одну из главных ролей, начальника отдела уголовного розыска Викторию Родионову , играет Карина Разумовская . Она рассказала PEOPLETALK о героине, финале и замужестве.

О героине

Я с Родионовой уже 5 лет. Пожалуй, моя героиня стала более эмоциональной. Так как она беременна, я наконец-таки смогла себе позволить добавить ей обычных женских реакций.

О беременности Родионовой

Мне сделали накладку — тяжеленный силиконовый живот. Он весил несколько килограммов. К концу дня у меня болела поясница, как у настоящей беременной. И была походка уточки: почти по-настоящему. Мой живот все называли Агрипина, потому что он был ко мне пригрипован (Смеется.) (так в кино говорят, когда прикрепляют один предмет к другому — Прим. ред.). Вообще, надо сказать, что Родионова — очень странная женщина. Я бы на ее месте поступила совершенно по-другому.

О финале

Никаких спойлеров! Но, на мой взгляд, у нас получился счастливый финал. Будет ли продолжение сериала? Узнаем после 16-й серии!

О замужестве

Мы с Егором поженились этим летом. Но так как вместе почти десять лет, то жизнь моя после замужества сильно не изменилась.