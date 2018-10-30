Вчера на Первом канале стартовал долгожданный третий сезон сериала «Мажор» (проект выходит на экраны уже четыре года). Одну из главных ролей, начальника отдела уголовного розыска Викторию Родионову, играет Карина Разумовская. Она рассказала PEOPLETALK о героине, финале и замужестве.
О героине
Я с Родионовой уже 5 лет. Пожалуй, моя героиня стала более эмоциональной. Так как она беременна, я наконец-таки смогла себе позволить добавить ей обычных женских реакций.
О беременности Родионовой
Мне сделали накладку — тяжеленный силиконовый живот. Он весил несколько килограммов. К концу дня у меня болела поясница, как у настоящей беременной. И была походка уточки: почти по-настоящему. Мой живот все называли Агрипина, потому что он был ко мне пригрипован (Смеется.) (так в кино говорят, когда прикрепляют один предмет к другому — Прим. ред.). Вообще, надо сказать, что Родионова — очень странная женщина. Я бы на ее месте поступила совершенно по-другому.
О финале
Никаких спойлеров! Но, на мой взгляд, у нас получился счастливый финал. Будет ли продолжение сериала? Узнаем после 16-й серии!
О замужестве
Мы с Егором поженились этим летом. Но так как вместе почти десять лет, то жизнь моя после замужества сильно не изменилась.