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Почему Леонов в 1988 году впал в кому
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Почему Леонов в 1988 году впал в кому 

Умная 18 минут назад
Фото: Умная
В 1988 году народному артисту СССР Евгению Леонову удалось буквально вернуться с того света. Тогда во время гастролей за границей Леонову неожиданно стало плохо. Он перенес клиническую смерть, после которой несколько недель находился в коме.

Гастроли в Германии

В 1988 году Евгению Леонову шел 62-ой год. К тому моменту, по словам его супруги Ванды, приведенным в книге журналиста Федора Раззакова «Кумиры. Тайны гибели», у артиста уже имелись серьезные проблемы со здоровьем: «сахарный диабет, плохие сосуды, сердце…». Тем не менее он продолжал ездить на гастроли, в том числе и в составе труппы родного для него «Ленкома».
Летом 88-ого артисты отправились выступать в Германию. Кроме них и самого Евгения Леонова в Гамбург приехали его жена Ванда, которая была сотрудницей литературной части театра, и сын Андрей, к тому времени окончивший Щукинское училище, принятый в «Ленком» и ставший таким образом полноправным коллегой своего отца.

Клиническая смерть в карете «Скорой»

Когда до конца гастрольного турне оставалось всего 3 дня, Евгений Павлович, отыграв спектакль, пожаловался на плохое самочувствие. У актера внезапно развился сильный кашель. Обеспокоенные члены труппы позвонили в местную «Скорую помощь». Прибывший доктор заподозрил у Леонова какое-то легочное заболевание и предложил сделать рентгеновский снимок. Артиста поместили в автомобиль, но довезти до больницы не успели: сердце Леонова остановилось. Наступила клиническая смерть.
Тем не менее в больнице пациента сразу подключили к специальной аппаратуре, и сердце актера вновь застучало. Оказалось, виной всему стали те самые «плохие сосуды». Как вспоминала позже Ванда Леонова, врачи решили прооперировать Евгения Павловича именно по этому поводу. Они отключили медицинские приборы, поддерживавшие работу сердца актера, и оно снова дало сбой. У Леонова случился инфаркт. Несмотря на приступ, немецкие специалисты не стали откладывать операцию, которая длилась больше 4-х часов.
Однако после операции Евгению Леонову лучше не стало: он впал в кому на долгие 28 дней. Все это время супруга актера и его сын неотлучно находились в палате рядом с актером. Ванда все время разговаривала с мужем, а Андрей пел отцу песни. Во многом благодаря стараниям близких, которых Леонов очень ценил и боялся потерять, Евгений Павлович наконец пришел в себя.

Возвращение

Он прожил еще 6 лет. Врачи советовали ему уйти на заслуженный отдых, но на дворе были трудные 90-е годы, поэтому для того, чтобы его родные ни в чем не нуждались, Леонов продолжал работать что называется на износ.
Вернувшись в буквальном смысле с того света, Леонов начал часто говорить о смерти и интересоваться миром непознанного. Однажды, как пишет Денис Лобков в книге «Мистика в жизни выдающихся людей», артист поинтересовался у гадалки, сколько ему осталось жить. Та, разложив карты, ответила, что до следующего дня рождения он не дотянет. Так все и случилось. Леонов умер в январе 1994 года: у него оторвался тромб.
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