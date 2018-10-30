Алексей Кравченко: одна влюбленность — и любовь всей жизни

Брутальный блондин из «Спецназа» — любимый актер множества киноманов и простых российских женщин. Он и посмотрит лукаво и сильным плечом поведет — одно слово артист! Кто бы мог подумать, что до того, как стать актером Кравченко примерил на себя пару серьезных, жизненных ролей.

Вообще-то в кино он попал еще мальчишкой. Алексею было 14, когда приятель, зараженный волшебной атмосферой кинематографа, узнал, что киностудия проводит кастинг: в будущую ленту «Иди и смотри» ищут парнишку лет 14. Он-то и позвал друга Леху на пробы — за компанию, чтобы не страшно было.

На кастинге режиссер попросил будущего артиста представить, что у него умерла мама: вот на этом диване. И он указал в сторону пустой кушетки. Кравченко бросился к предмету мебели с рыданиями и причитаниями «мама, мамочка!». Юного актера сфотографировали и отправили на следующий этап.

Мама, когда услышала от сына эту историю, не поверила, что его могут взять в актеры, и даже стала заранее утешать, дескать: актеров-то у нас в роду и не было… Но раз за разом он проходил все более сложные пробы и, наконец, был утвержден.

Еще не актер

Но год сложных съемок негативно сказался на учебе. Окончившего восьмой класс Кравченко учителя так и не взяли в девятый: слишком много пропусков, очень низкая успеваемость! Поразмыслив, парень понял, что мама в одиночку никак его не поднимет и решил зарабатывать сам.

Первым делом Кравченко пошел учиться в ПТУ — на фрезеровщика. Через год устроился на завод по профессии и о кино не вспоминал. В 18, как положено, ушел в армию. Попал на флот и через три года вернулся старшиной. Все это время его ждала любимая женщина, которая после армии станет его женой — Алиса.

Алиса

Теперь актер говорит, что спутал тогда юношескую влюбленность с любовью всей жизни. Но ведь именно рядом с ней он стал профессиональным актером, получил первое признание и, наконец, прославился.

После свадьбы влюбленные быстро завели ребенка. Когда он родился, уже ставший понимать, что Алиса — не его человек, Алексей так и не решился подать на развод. Он ушел после рождения младшего сына, когда тому исполнилось полгода.

В разбитых отношениях виноваты двое. Разводился Кравченко с женой так плохо, что до сих пор в прессе то он, то она поддевают друг друга, стараются выставить друг друга в черном свете.

То Алиса рассказывает, якобы Алексей изменял ей, беременной, и бросил по телефону… Актер опровергает: это был личный разговор, и новая любовь появилась уже после рождения сына. То Алексей обвиняет Алису в том, что выгнала его маму из дома. В ответ та защищается: она просто стала строить личную жизнь с другим мужчиной, бывшей свекрови в новой семье уже не было места…

Надежда

Впрочем, в новой семье актер счастлив. Он готов бесконечно рассказывать теплые, а порой комичные истории из жизни со второй супругой — Надеждой. Как они съехались и несколько лет жили по началу в тесноте да не в обиде. Как обрушили старенькую кровать и перебрались на время прямо на пол. Как потом покупали в ипотеку квартиру мечты, полгода ждали невероятный кожаный диван…

У Кравченко трое детей. Два своих парня и дочь второй жены Ксения, которую актер удочерил. В своем интервью от рассказывает, что с ее папой — первым мужем Надежды — отлично находит общий язык. Ксения же тепло относится к обоим своим папам.