Надя Михалкова: «Я приношу в жертву свои желания»

Ее долгое время воспринимали как младшую из династии, а она стала режиссером. Дебютную работу «Проигранное место» сейчас можно увидеть в кинотеатрах. Надежда признается, что на площадке она — диктатор. «Для тех, кто меня знает, это не является сюрпризом», — улыбается Михалкова.

В качестве режиссерского дебюта вы выбрали не самый обычный жанр — триллер. Чем зацепила история?

Мы с авторами сценария — братьями Пресняковыми сначала сделали совместный спектакль «Как выдать маму замуж», такой подростковый перформанс. Потом создали пилотную серию экспериментального сериала «Чурросы», в котором были написаны роли для всех, кто участвовал в спектакле, кроме меня. Когда я спросила: «А где я здесь?», прозвучал ответ: «А ты снимешь». Первая моя реакция была, что они сошли с ума. Но братья уверили, что должно получиться. И когда я сняла этот пилот, его посмотрел папа, перезвонил и совершенно неожиданно сказал: «Это неплохая работа». Я даже сначала не поверила. Знаю, что папа никогда не обманывает в творческом плане. И дальше мы с Пресняковыми долго искали тему для полного метра. То, что мы хотим сделать кино для подростков, было ясно с самого начала.

А вы любительница ужасов?

Нет, вообще. У меня была подруга в школе, которая обожала ужасы и заставляла меня их смотреть. А я их совершенно не люблю и до сих пор на страшных моментах либо перематываю, либо закрываю глаза.

И тем не менее сняли именно хоррор.

Это вполне объяснимо. Поскольку у нас есть желание разговаривать с подростковой аудиторией, то нужно выбирать тот язык, который им близок. Так что хоррор — это та, форма, которая способна их завлечь.

Пережидать — это моя черта характера

«Проигранное место» папа уже видел?

Да. Он помогал мне в течение производственного периода. Я советовалась с ним, мы спорили. Где-то я оставляла так, как я хочу, где-то учитывала комментарии, которые он давал. Согласиться сразу не могла, конечно. Но не из принципа, а я вообще такой степенный человек: послушаю, подумаю, проанализирую и потом уже приму решение. Мы спорили. Но когда картина была закончена, он посмотрел и сказал, что у меня получилось. Это для меня было очень важно. Только диалог, а не просто поглаживание или, наоборот, резкая критика, дает правильный результат. И я рада, что смогла доказать, что придуманная нами схема работает. Она может нравиться или не нравиться, но она работает.

У вас недавно был день рождения, и ваша сестра Анна в поздравлениях в соцсетях отметила, что вы умеете выжидать в сложных ситуациях. Всегда были такой или пришло с опытом?

Я закрытый человек, много копаюсь в себе, поэтому пережидать — это, наверное, моя черта характера. То, что тебе хочется сделать или сказать в первую секунду, часто бывает неправильно. Многого можно из-за этого лишиться: и дружбы, и любви. Если сложно выбрать, да или нет, то лучше подождать. Правда придет сама. Я, Весы по гороскопу, постоянно колеблюсь и вот нашла для себя такой путь, чтобы перестать терзаться муками выбора.

Вам было страшно решиться на этот шаг — пойти в режиссуру? Возникали мысли: а что скажут?

Мне страшно в тот момент, когда смотрят люди, вкусу которых я доверяю. Что они скажут, пожалуй, волнующе. Но это всего несколько близких, точно не широкая общественность. Если бы передо мной стояла задача заявить о себе как о режиссере, то в моем случае она обречена на провал. Потому что тогда очень сильно зависишь от окружающих, которые могут один день тебя нести на руках, а на следующий — кинуть с обрыва. Тут я тоже смогла найти для себя выход. Как у идейного человека, у меня изначально была цель создать историю для подростков, и то, как ее воспримут именно молодые люди, и станет главной оценкой моих стараний.

Вы на площадке диктатор?

Надя Михалкова: Да-да.

Так говорите, как будто это само собой разумеющееся.

Знаете, для тех, кто меня знает, это не является сюрпризом. Потому что тот образ меня, который сложился у большинства, создан ими самими. Я не против. Но очень мало людей меня знают по-настоящему.

То есть диктатор — это нормально?

Диктатор не для того, чтобы показать, кто главный на площадке, а чтобы вести за собой группу из 200 человек. Иначе ничего не получится.

Нельзя отмахиваться от детей словами «ничего страшного»

Вы не так далеко ушли от возраста героев фильма, но тем не менее, консультировались ли с кем-то на тему: что сейчас слушает молодежь, как говорит и так далее?

Мне очень помогли племянники — Анины дети Андрюша и Сережа и Темина дочка Наташа. И вообще, все это родилось от общения с ними. Они ходили к нам на спектакли, приходили ко мне в гости, мы сидели вечерами по пятницам или куда-то вместе выходили. Так благодаря племянникам я познакомилась и с их кругом общения. И для меня стало открытием, что это люди, которые очень уважительно относятся к тебе, когда ты общаешься с ними как со взрослыми. Им не хватает ответственности, свободы. Совершенно другое поколение, они все время ищут свое место. У меня тоже есть дети, и я понимаю, что они будут расти в то время, когда нынешние подростки станут управлять системами. И пока я могу найти с ними какой-то общий язык, я хочу это делать. Потому что сама меняюсь в сторону, наверное, не лучшую. Пытаюсь воспитывать, меньше компромиссы нахожу.

А вы помните себя в переходном возрасте? Есть мысли: ну, мы были не такими…

Вот такой очень показательный момент, который есть и в картине. В моем детстве со мной рядом все время была мамина мама. И вот однажды мне позвонила мама и сказала, что бабушка умерла. Мне было лет 15, и я помню этот момент, когда в голове пронеслись куча мыслей: «Можно в школу не ходить», «А через три дня день рождения подруги, интересно, отпустят ли меня?», а потом: «Какой ужас, о чем я думаю!» В фильме так же: у героев уходят из жизни друзья, и каждый справляется со стрессом по-своему. Этот возраст наполнен какими-то противоречиями, мыслями и поступками, для взрослого человека порой аморальными. И никто не объясняет подросткам, что это нормально, что не надо себя винить и думать, что ты плохой человек. В этом возрасте, если ты поссорился с кем-то, против тебя стали дружить полкласса — все, это конец жизни. И в этот момент нужно не отмахиваться, а входить в их положение и с ними переживать.

WDay.ru

Ваши дети помладше, но вы к ним тоже эту теорию применяете?

Конечно. Когда я вижу, что они расстраиваются или переживают очень сильно по поводу чего-то, я не пытаюсь сказать: «Ничего страшного». Маленький человек убивается, у него в садике воспитатель строго разговаривает или подруга в школе сказала, что волосы какие-то не такие, а ты говоришь: «Да ладно, все отлично». Это не поможет. В таких ситуациях говорю: «Я тебя прекрасно понимаю, это нормально, что тебе обидно, я бы тоже расстроилась».

Пришлось вести сына в садик в пижаме

Вы же с этого года мама школьницы. Какие первые впечатления?

Нина как-то быстро повзрослела. И у нее появилась своя жизнь, отдельная от меня. Что, с одной стороны, радует, а с другой — я ревностно к этому отношусь. Хорошо, что пока проблем «хочу, не хочу» с походом в школу нет. Мы готовились, ходили в подготовительные классы. Она человек-лидер и пришла в школу как бывалая.

Дети приезжали к вам на съемки?

Нет. Если я знаю, что должна быть включена в работу 12 часов, не могу совмещать это с детьми. А недавно мы играли спектакль «Страсти по Пиковой даме» (в проекте Юрия Башмета Надежда исполняет роль графини в юности. — Прим. «Антенны») в Зарядье, и они приехали на репетицию, разнесли там ползала, но им понравилось, не хотели уходить. Я сказала: «Нет, если я буду знать, что вы сидите в зале, и нервничать, что вы станете кричать „мама“, когда я выйду, я этого не выдержу».

Они дружат между собой?

Каждый день я наблюдаю удивительные отношения мужчины и женщины. Они не могут друг без друга, но и вместе все время не могут. Безумно друг друга любят, при этом бесконечно ссорятся, ругаются, обижаются. Но как только их разделяешь, сразу начинают рефлексировать и скучать.

Оба лидеры по натуре?

Нина — открытый лидер и тиран, а Ваня — скрытый. Он добивается своего через спокойное «нет». Если он чего-то не хочет, переубеждать бесполезно. Он меня так один раз заставил в садик пойти в пижаме. Мы тогда еще жили за городом, и он первые месяцы не хотел ходить в сад. И вот одним утром все уже сдались, а я его уговариваю: «Хочешь, я тебя в пижаме провожу? Представляешь, как твои одногруппники удивятся!» И он говорит: «Да». Я про себя думаю: ладно, надену пальто сверху — и прокатит. А он смотрит и заявляет: «Ну, я надеюсь, когда ты в садик придешь, пальто-то снимешь?» И тут я поняла, что хитрость моя не сработала. Слава богу, у меня была красивая пижама, и в них сейчас ходят на вечеринки и званые вечера. Так что никто не обратил внимания.

Я стала меньше пускать на свою территорию

Вы мама, которая записывает в максимальное количество кружков, или считаете, что дети сами должны определяться?

Сначала я повелась на тему того, что ребенок должен быть в поиске. Но потом поняла, что это не работает. Как только покупаешь новое обмундирование и увлечение становится трудом, они говорят: нет, мы больше не хотим, а теперь хотим прыгать с парашютом. Ты покупаешь парашют, а они говорят: здорово, но нам бы теперь ролики… Так что этим я прозанималась недолго. И теперь у нас есть четкие правила: если вы хотите что-то делать, вы этим занимаетесь как минимум полгода. И только тогда можете решить, продолжать или перестать. Сейчас они оба катаются на лошадях, изучают языки. У Нины еще шахматы в школе.

Замечаете в них черты, которых нет у вас, но вы бы тоже хотели ими обладать?

Да. У Нины есть то, чего у меня нет: абсолютная пробивная сила. Она четко знает, чего хочет. У нее заход то слева, то справа, это может растянуться на несколько дней, чтобы в конце концов получить желаемое. В итоге ты соглашаешься просто по той причине, что это выполнено филигранно. У меня скрытая энергия, которую я дозированно отдаю. Нина заходит, и через пять минут все пространство заполнено ею одной. И на все комментарии в ее сторону она сразу знает, что ответить. За словом в карман не лезет.

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Ваш опыт, материнство, образ мыслей повлияли на собственные отношения с родителями? Они, может быть, стали ближе?

У нас всегда были близкие отношения. Я скорее стала меньше пускать на свою территорию. Всех. Не в том плане, что закрылась. Просто теперь они знают, что все решения принимаю я сама вне зависимости от чьего-то мнения.

Мне проще что-то сделать, чем отказать, когда просят

Слушаю вас, и мне кажется, что вам слово «лень» незнакомо.

Правда. Я вообще не умею отдыхать, и это большая проблема. Наверное, это у меня от папы. Даже в отдыхе начинаешь искать возможность, чтобы с пользой провести время. Нужно что-то посмотреть, почитать. Но это неправильно, и я над этим работаю. Отдыхать обязательно надо и позволять себе делать то, что ты хочешь. В этом плане мне мама, которая переживает за меня, напоминает, что надо отдыхать. Помогает.

А что бы вы хотели сделать, чего не позволяете?

Я бы очень хотела без угрызений совести просто полежать неделю. Есть, пить, смотреть фильмы и не думать о том, что надо непременно поиграть с детьми, или ответить на почту, или с кем-то встретиться. Но поскольку я человек, которому проще что-то сделать, чем отказать, когда просят, то все время приношу в жертву свои желания, потому что мне так легче. И это очень неправильно.

Считаете, что родители должны приносить себя в жертву детям?

Конечно нет. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. Если мама сонная, с мешками под глазами, пытается поиграть просто потому, что у нее есть свободное время, лучше пусть она пойдет поспать. И потом они проведут вместе 10 минут, но оба радостные, чем час, но замученные. Понимаю, что это сложно сделать, особенно работающим мамам.

Вы занимаетесь планированием? Условно, что бы мечтали иметь через пять лет?

Нет. Есть прекрасная поговорка: хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Если бы кто-то мне сказал пять лет назад, что я сниму кино, я бы посмеялась. Нет ничего прекраснее, чем просыпаться каждый день с мыслью, что этот день — единственный, уникальный, не повторится никогда, и надо запомнить, какой он. Я очень долго просыпалась с мыслями, что сегодня не задалось, но завтра будет лучше. И сейчас так иногда бывает. Но я над этим работаю.

И снова про работу…

Когда-нибудь я приду к тому, чтобы жить без бесконечного анализа, самоанализа, поиска и улучшения. Наверное, когда научусь отдыхать.

Есть ли возраст, про который вы думаете, что не хотели бы вернуться в него ни за что и никогда?

Да я бы ни в какой возраст не хотела вернуться. Мне сейчас отлично, мой багаж прекрасен, я им горжусь. И свой опыт никому не отдам.

Блицопрос

Любимый литературный персонаж?

— Сейчас читаем много книг с детьми, поэтому на ум приходит Пеппи Длинныйчулок. Обожаю!

Без чего вы не выходите из дома?

— Без телефона, чтобы быть на связи с дочерью и сыном.

Главное качество в мужчине?

— Щедрость.

Чего нельзя простить?

— Все можно.

Спорим, вы не знали, что… Надя не умеет петь и не владеет никаким музыкальным инструментом, но в будущем очень хочет научиться.