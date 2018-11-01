Вот это зарплаты! Сколько получают звезды за съемки в сериалах

Нам такое и не снилось.

На пике своей популярности знаменитости, исполнявшие главные роли в культовых блокбастерах, могли получать миллионы долларов, и это неудивительно. Но сейчас многие голливудские звезды зарабатывают на сериальных ролях. Эти мини-фильмы не покажут на большом экране, зато платят за съемки в них, пожалуй, даже больше. А если умножить гонорар на количество серий… Сумма получается такая, что на нее можно безбедно жить много лет.

Например, красавчик-испанец Хавьер Бардем за один эпизод для мини-сериала Amazon и Amblin TV про мореплавателя и конкистадора Фернандо Кортеса, который вскоре запустится по ТВ, получает 1,2 млн долларов.

Хавьер Бардэм за серию шоу, у которого пока нет названия, получит $1,2 млн И подобные зарплаты сейчас не редкость, пишет издание Variety. Правда, только для звезд первого ранга. А вот рядовым актерам, наоборот, стараются платить меньше. Бюджет ведь не резиновый! Но, как ни крути, компаниям нужно привлечь зрителя, и известная персона в сериале для этого — лучший способ.

Например, в новом проекте Apple TV — драматическом сериале, сосредоточенном вокруг утреннего новостного шоу, будут играть сразу две голливудских суперзвезды, Риз Уизерспун Дженнифер Энистон . Каждая из них получит по 1,1 млн долларов за эпизод со своим участием.

Дженнифер Энистон за каждую серию драматического сериала получит $1,1 млн Риз Уизерспун за каждую серию драматического сериала получит $1,1 млн В топ актрис, получающих невероятную сумму всего лишь за сериальный эпизод, попала и 15-летняя Милли Бобби Браун . В последнем сезоне «Очень странных дел» ей платили по 350 тыс. долларов за серию.

Какие еще звезды зарабатывают миллионы на телешоу?

Норман Ридус , «Ходячие мертвецы», $1 млн за серию

Стив Карелл , у сериала нет официального названия, $600 тыс. за серию

Лори Меткалф, «Коннеры», $375 тыс. за серию

Милли Бобби Браун, «Очень странные дела», $350 тыс. за серию