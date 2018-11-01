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Вот это зарплаты: сколько получают звезды
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Вот это зарплаты! Сколько получают звезды за съемки в сериалах 

WDay.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нам такое и не снилось.
На пике своей популярности знаменитости, исполнявшие главные роли в культовых блокбастерах, могли получать миллионы долларов, и это неудивительно. Но сейчас многие голливудские звезды зарабатывают на сериальных ролях. Эти мини-фильмы не покажут на большом экране, зато платят за съемки в них, пожалуй, даже больше. А если умножить гонорар на количество серий… Сумма получается такая, что на нее можно безбедно жить много лет.
Например, красавчик-испанец Хавьер Бардем за один эпизод для мини-сериала Amazon и Amblin TV про мореплавателя и конкистадора Фернандо Кортеса, который вскоре запустится по ТВ, получает 1,2 млн долларов.
Хавьер Бардэм за серию шоу, у которого пока нет названия, получит $1,2 млн  И подобные зарплаты сейчас не редкость, пишет издание Variety. Правда, только для звезд первого ранга. А вот рядовым актерам, наоборот, стараются платить меньше. Бюджет ведь не резиновый! Но, как ни крути, компаниям нужно привлечь зрителя, и известная персона в сериале для этого — лучший способ.
Например, в новом проекте Apple TV — драматическом сериале, сосредоточенном вокруг утреннего новостного шоу, будут играть сразу две голливудских суперзвезды, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Каждая из них получит по 1,1 млн долларов за эпизод со своим участием.
Дженнифер Энистон за каждую серию драматического сериала получит $1,1 млн  Риз Уизерспун за каждую серию драматического сериала получит $1,1 млн  В топ актрис, получающих невероятную сумму всего лишь за сериальный эпизод, попала и 15-летняя Милли Бобби Браун. В последнем сезоне «Очень странных дел» ей платили по 350 тыс. долларов за серию.

Какие еще звезды зарабатывают миллионы на телешоу?

Норман Ридус, «Ходячие мертвецы», $1 млн за серию
Элизабет Мосс, «Рассказ служанки», $1 млн за серию
Стив Карелл, у сериала нет официального названия, $600 тыс. за серию
Джулия Робертс, «Возвращение домой», $600 тыс. за серию
Келли Кларксон, «Голос Америки», $560 тыс. за серию
Кевин Харт, «TKO», $500 тыс. за серию
Шон Пенн, «Первые», $500 тыс. за серию
Энтони Маки, «Видоизмененный углерод», $475 тыс. за серию
Дуэйн Джонсон, «Игры титанов», $450 тыс. за серию
Генри Кавилл, «Ведьмак», $400 тыс. за серию
Бенисио дель Торо, «Побег из тюрьмы Даннемора», $400 тыс. за серию
Джон Гудман, «Коннеры», $375 тыс. за серию
Лори Меткалф, «Коннеры», $375 тыс. за серию
Сара Гилберт, «Коннеры», $375 тыс. за серию
Вайнона Райдер, «Очень странные дела», $350 тыс. за серию
Милли Бобби Браун, «Очень странные дела», $350 тыс. за серию
Дэвид Харбор, «Очень странные дела», $350 тыс. за серию
Дрю Бэрримор, «World's Best», $350 тыс. за серию
Джеймс Корден, «World's Best», $350 тыс. за серию
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