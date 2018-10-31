Хлоя Морец сыграет в фильме о Бонни и Клайде

Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме о Бонни и Клайде

Хлоя Грейс Морец и Джек О'Коннелл сыграют главные роли в байопике о знаменитой паре преступников — Бонни и Клайде.

Как пишет Deadline, артисты уже дали согласие на съемки в картине Кике Маильо "Любовь — это оружие".

В основу сценария ляжет книга Джеффа Гвинна "Вдвоем ко дну: правдивая и нерассказанная история Бонни и Клайда". Съемки должны начаться в 2019 году.

Фильмов о Бонни и Клайде на большом экране не было с 1967 года, когда состоялась премьера картины Артура Пенна "Бонни и Клайд" с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главных ролях.

Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Бэрроу путешествовали по США вместе со своей бандой во время Великой депрессии 1930-х. Они грабили банки и убивали тех, кто пытался им помешать. В 1934 году преступники попали в засаду и были убиты техасскими рейнджерами.