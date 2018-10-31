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Хлоя Морец сыграет в фильме о Бонни и Клайде
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Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме о Бонни и Клайде 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хлоя Грейс Морец и Джек О'Коннелл сыграют главные роли в байопике о знаменитой паре преступников — Бонни и Клайде.
Как пишет Deadline, артисты уже дали согласие на съемки в картине Кике Маильо "Любовь — это оружие".
В основу сценария ляжет книга Джеффа Гвинна "Вдвоем ко дну: правдивая и нерассказанная история Бонни и Клайда". Съемки должны начаться в 2019 году.
Фильмов о Бонни и Клайде на большом экране не было с 1967 года, когда состоялась премьера картины Артура Пенна "Бонни и Клайд" с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главных ролях.
Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Бэрроу путешествовали по США вместе со своей бандой во время Великой депрессии 1930-х. Они грабили банки и убивали тех, кто пытался им помешать. В 1934 году преступники попали в засаду и были убиты техасскими рейнджерами.
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