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Как сложилась жизнь Бориса Клюева
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Как сложилась жизнь Бориса Клюева 

Рамблер 2 часа назад
Граф Рошфор из мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофт Холмс из детективного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», шпион Трианон из детектива «ТАСС уполномочен заявить», герцог да Гиз из многосерийного фильма «Королева Марго», Николай Петрович Воронин из сериала «Воронины» — всё это актёр Борис Клюев. Сейчас на счету 74-летнего артиста полторы сотни киноролей, более 70 ролей в Малом театре и десятки озвученных фильмов. Но путь Клюева к славе не был устлан розами.
В четырёхлетнем возрасте Борис трагически лишился отца, а мать, обожавшая супруга, больше вышла замуж. С 14 лет Борис начал работать, но сумел окончить школу и поступить в Театральное училище имени Щепкина, откуда его призвали в армию. Отслужив, Клюев поступил в Малый театр, где начинал в массовке.
Параллельно молодой артист снимался в массовках в кино, но его даже не упоминали в титрах. Впервые о нём заговорили после роли в спектакле «Дачники», после которой Клюев стал получать более заметные роли в театре. А вот кино признало в нём актёра после того, как Борис Владимирович сыграл графа Рошфора. После премьеры картины Клюев проснулся знаменитым, но киношники видели в нём исключительно отрицательного героя, что, впрочем, не помешало развитию карьеры.
А о том, как сложилась личная жизнь Бориса Клюева, вы узнаете, посмотрев видео.
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