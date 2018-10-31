Как сложилась жизнь Бориса Клюева

Граф Рошфор из мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофт Холмс из детективного сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», шпион Трианон из детектива « ТАСС уполномочен заявить», герцог да Гиз из многосерийного фильма «Королева Марго», Николай Петрович Воронин из сериала «Воронины» — всё это актёр Борис Клюев . Сейчас на счету 74-летнего артиста полторы сотни киноролей, более 70 ролей в Малом театре и десятки озвученных фильмов. Но путь Клюева к славе не был устлан розами.

В четырёхлетнем возрасте Борис трагически лишился отца, а мать, обожавшая супруга, больше вышла замуж. С 14 лет Борис начал работать, но сумел окончить школу и поступить в Театральное училище имени Щепкина, откуда его призвали в армию. Отслужив, Клюев поступил в Малый театр, где начинал в массовке.

Параллельно молодой артист снимался в массовках в кино, но его даже не упоминали в титрах. Впервые о нём заговорили после роли в спектакле «Дачники», после которой Клюев стал получать более заметные роли в театре. А вот кино признало в нём актёра после того, как Борис Владимирович сыграл графа Рошфора. После премьеры картины Клюев проснулся знаменитым, но киношники видели в нём исключительно отрицательного героя, что, впрочем, не помешало развитию карьеры.

А о том, как сложилась личная жизнь Бориса Клюева, вы узнаете, посмотрев видео.