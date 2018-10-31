Ещё
Почему герои мультиков похожи на актёров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
СуперБобровы: Народные мстители
Ромком, Семейный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Почему герои мультиков похожи на актёров 

Рамблер 2 часа назад
Вы замечали, что многие мультипликационные персонажи похожи на актёров, которые их озвучивают? Это не случайность. Дело в том, что персонажей рисуют уже после того, как артисты озвучания запишут звуковую дорожку. Только потом аниматоры рисуют героев, причём делают это так, чтобы движения губ мультяшек совпадали с репликами людей. В процессе отрисовки они ориентируются на внешность артистов, и именно поэтому персонажи многое заимствуют у озвучивающих их артистов. Приглядитесь к этим героям мультиков, и вы убедитесь, что это действительно так.
1. Майк Майерс и Шрек из одноимённого мультфильма.
2. Адам Сэндлер и Дракула из «Монстров на каникулах».
3. Анджелина Джоли и рыбка Лола в «Подводной братве» и тигрица из мультика «Кунг-фу панда».
4. Джим Керри и Хортон из истории с тем же названием.
5. Эдвард Аснер и Карл Фредриксен из анимационного фильма «Вверх».
6. Робин Уильямс и Джинн из «Аладдина».
7. Уилл Смит и рыбка Оскар из «Подводной братвы».
8. Дэнни Де Вито и Сатир Фил из «Геркулеса».
9. Джонни Депп и Виктор Ван Дорт из готического мультика «Труп невесты».
10. Аулия Кравальо и Моана из одноимённой ленты.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»51
Как сложилась жизнь Бориса Клюева1
В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову5
Советские кинопары, которые не выносили друг друга3
Тест: мало кто узнает эти фильмы по одному кадру
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
05:04
Зловещие эпизоды, попавшие в прямой эфир
ТВ
11:27
Антигерои, затмившие положительных персонажей
Фильмы
05:03
Как сложилась жизнь Бориса Клюева
Актеры
03:41
Почему герои мультиков похожи на актёров
Актеры Фильмы
02:56
Как Михаил Светин стал «женихом» Нины Гребешковой
Актеры Фильмы
06:03
Почему актеры не хотели сниматься в этих сценах
Актеры Фильмы
07:21
Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение