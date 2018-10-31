Почему герои мультиков похожи на актёров

Вы замечали, что многие мультипликационные персонажи похожи на актёров, которые их озвучивают? Это не случайность. Дело в том, что персонажей рисуют уже после того, как артисты озвучания запишут звуковую дорожку. Только потом аниматоры рисуют героев, причём делают это так, чтобы движения губ мультяшек совпадали с репликами людей. В процессе отрисовки они ориентируются на внешность артистов, и именно поэтому персонажи многое заимствуют у озвучивающих их артистов. Приглядитесь к этим героям мультиков, и вы убедитесь, что это действительно так.

3. Анджелина Джоли и рыбка Лола в «Подводной братве» и тигрица из мультика «Кунг-фу панда».

4. Джим Керри и Хортон из истории с тем же названием.

5. Эдвард Аснер и Карл Фредриксен из анимационного фильма «Вверх».

8. Дэнни Де Вито и Сатир Фил из «Геркулеса».

9. Джонни Депп и Виктор Ван Дорт из готического мультика «Труп невесты».

10. Аулия Кравальо и Моана из одноимённой ленты.