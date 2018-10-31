Почему герои мультиков похожи на актёров 

Вы замечали, что многие мультипликационные персонажи похожи на актёров, которые их озвучивают? Это не случайность. Дело в том, что персонажей рисуют уже после того, как артисты озвучания запишут звуковую дорожку. Только потом аниматоры рисуют героев, причём делают это так, чтобы движения губ мультяшек совпадали с репликами людей. В процессе отрисовки они ориентируются на внешность артистов, и именно поэтому персонажи многое заимствуют у озвучивающих их артистов. Приглядитесь к этим героям мультиков, и вы убедитесь, что это действительно так.
1. Майк Майерс и Шрек из одноимённого мультфильма.
2. Адам Сэндлер и Дракула из «Монстров на каникулах».
3. Анджелина Джоли и рыбка Лола в «Подводной братве» и тигрица из мультика «Кунг-фу панда».
4. Джим Керри и Хортон из истории с тем же названием.
5. Эдвард Аснер и Карл Фредриксен из анимационного фильма «Вверх».
6. Робин Уильямс и Джинн из «Аладдина».
7. Уилл Смит и рыбка Оскар из «Подводной братвы».
8. Дэнни Де Вито и Сатир Фил из «Геркулеса».
9. Джонни Депп и Виктор Ван Дорт из готического мультика «Труп невесты».
10. Аулия Кравальо и Моана из одноимённой ленты.