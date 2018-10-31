Наоми Уоттс снимется в приквеле «Игры престолов»

"Добро пожаловать в Вестерос, Наоми" — поприветствовал актрису Джордж Мартин, автор серии книг, по мотивам которых снят культовый сериал современности "Игра престолов".

Актриса примет участие в съемках новой истории, которая, как обещают создатели, расскажет о том, что было в уже привычном зрителю мире Вестероса задолго до событий, происходящих в "Игре престолов". Ожидается, что сериал получит название "Долгая ночь". Роль Наоми пока не раскрывается, однако ясно, чт она сыграет девушку, скрывающую какую-то большую и страшную тайну.

Автором сценария приквела станет Джейн Голдман. Именно он покажет зрителям, что происходило на тех землях за тысячи лет до Джона Сноу, Дайенерис и других, уже полюбившихся героев.