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Наоми Уоттс снимется в приквеле «Игры престолов»
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Наоми Уоттс снимется в приквеле «Игры престолов» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
"Добро пожаловать в Вестерос, Наоми" — поприветствовал актрису Джордж Мартин, автор серии книг, по мотивам которых снят культовый сериал современности "Игра престолов".
Актриса примет участие в съемках новой истории, которая, как обещают создатели, расскажет о том, что было в уже привычном зрителю мире Вестероса задолго до событий, происходящих в "Игре престолов". Ожидается, что сериал получит название "Долгая ночь". Роль Наоми пока не раскрывается, однако ясно, чт она сыграет девушку, скрывающую какую-то большую и страшную тайну.
Автором сценария приквела станет Джейн Голдман. Именно он покажет зрителям, что происходило на тех землях за тысячи лет до Джона Сноу, Дайенерис и других, уже полюбившихся героев.
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