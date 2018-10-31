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Как сложилась жизнь Букиной из «Счастливы вместе»
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Как сложилась жизнь Букиной из «Счастливы вместе» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Всем известен сериал "Счастливы вместе", который шел по телеканалу ТНТ с 2006 по 2013 год. В нем сыграла известная актриса Наталья Бочкарева. Именно этот сериал принес славу Наталье.
Карьерный путь Бочкаревой начался в 2000-ом году, когда после Нижегородского театрального училища она поступила в школу-студию МХАТ, где занималась под руководством Олега Табакова. Именно тогда она стала выступать на сцене театра имени Чехова. Впервые выступления с ее участием состоялись появляться в 2002 году.
Параллельно с игрой в театре Наталья снималась в различных телесериалах. Но на тот момент успехов у актрисы было больше в театре, нежели на съемочной площадке. До того, как сыграть в одноименном сериале "Счастливы вместе", Бочкарева появилась в одной из серий "Адвокат 2".
Все изменилось, когда ей дали одну из главных ролей в сериале на ТНТ. Сериал "Счастливы вместе" является российской адаптации западного ситкома Married… with children.
После сыгранной роли Даши Букиной, Наталья стала известной во всех уголках СНГ и ее карьера начала стремительно рости. Она получила главные роли в фильмах "Квартал" и "Мегаджунглис".
Ее все чаще можно было заметить в телевизионных проектах.
После завершения сериала актриса совмещала игру в театре и на телевидении. О новых проектах с участием Натальи, к сожалению, пока ничего не известно.
В личной жизни Бочкаревой все хорошо. Она состоит в браке с Николаем Борисовым и воспитывает двух детей: Ивана и Марию.
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