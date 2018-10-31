Наталья Варлей: «Мне предлагали роли в эротических фильмах»

Недавно вышла в свет книга, которую написала 71-летняя актриса Наталья Варлей, «Канатоходка. Автобиография». В ней артистка рассказывает о работе в кино и театре, о детстве и своей уникальной родословной, о путешествиях, друзьях, встречах с замечательными людьми. Герои глав книги — Юрий Никулин, Георгий Вицин, Леонид Гайдай, Нонна Мордюкова, Виталий Соломин и многие другие. Любимая актриса раскрывает читателям то, что раньше доверяла только дневникам.

— Наталья Владимировна, как появилась эта книга?

— Я собиралась написать свою биографию очень давно. Но долгое время не решалась сесть и искренне писать, для этого нужна была некоторая смелость. Но так как дневники вела с детства и у меня сохранилось очень много записей, то все-таки решила: была не была — начну. Я страшилась подступаться к некоторым личным темам, но потом поняла, что придет время и никто не сможет рассказать за меня так, как все было на самом деле.

«В тяжелые годы смотрела на сыновей и думала: «Какая я счастливая»

— Когда вы исчезли с экранов, многие говорили, что вы уехали из России. Это правда?

— Нет, это неправда. У меня никогда не было желания уехать из России. Даже в голову не приходило эмигрировать в чужую страну. Все тяготы 90-х годов я пережила в Москве, видела, как палят по Белому дому. Это было очень тяжелое время, но я не скажу, что я выживала или моя семья голодала. Мне предлагали сниматься в коммерческом кино, но я отказывалась, потому что это не то кино, в котором я привыкла работать, стыдно было в нем участвовать и видеть свое имя в титрах. Поэтому продолжила учиться в Литературном институте и занималась озвучиванием кино. Всего озвучила более 2000 картин. Несмотря на тяжелые годы, я чувствовала себя счастливой: у меня была работа, своя квартира, два замечательных сына. По ночам я писала контрольные, готовилась к экзаменам в институте, на плите варился суп, в ванной стирались пеленки. В комнате сопели два моих сына, рядом спали кошка и собака. В доме царили покой и умиротворение. Я смотрела на эту идиллию и думала: «Какая я счастливая…» Конечно, были и трагические, мрачные моменты. Например, когда случился дефолт — а я много лет мечтала о собственном загородном домике, — все мои заработанные деньги в одночасье превратились в ноль.

— А как это получилось, неужели вас никто не предупредил?

— Разговоры о том, что будет дефолт, ходили давно, но с экранов телевизоров «экономисты» клялись, что никаких реформ не будет и что просто кому-то выгодно сеять панику. А за два дня до дефолта известили, что реформа все-таки будет. Честно говоря, мы ничего не поняли. Все бросились скупать всё подряд в магазинах, а там уже практически ничего не осталось. В сберкассах стояли километровые очереди. Я до последнего не верила, что у меня могут разом отнять все, что я заработала с таким трудом. И мое состояние было трудно передать словами. Но все в жизни познается в сравнении. Я считаю, что материальные потери — это не самое страшное. Самое страшное, когда близкие уходят. А деньги всегда можно заработать.

«Мне много раз предлагали роли с эротическими сценами»

— А вас невозможно было заманить в кино даже за приличные гонорары?

— Да! Хорошего, профессионального кино в перестройку практически не снимали. В основном делали кооперативные или коммерческие проекты, в которых в главных ролях снимались девушки спонсоров. От таких фильмов я отмахивалась руками и ногами, потому что всерьез относиться к ним было невозможно. Например, мне предлагали участвовать в фильме, в котором по сюжету мне предстояло заняться любовью в грузовом лифте, на большой кровати. В этом «шедевре» было много эротических сцен, и все предполагалось снимать в лифте на ходу… Я не могла сниматься в чем-то подобном. И предпочла заниматься дубляжем, ездила на гастроли, выступала в концертах. К счастью, мои зрители меня знают и любят по достойным картинам.

— А как вы относитесь к тому, что вас постоянно ассоциируют с фильмом «Кавказская пленница»?

— Если посчитать, то за свою карьеру я снялась более чем в шестидесяти фильмах. Но ни один из них не превзошел успеха, выпавшего на долю «Кавказской пленницы». И сегодня понятно, что я пожизненная «Нина». Люди меня так и называют. С этим приходится мириться и соглашаться. Наверное, то, что меня узнают по прекрасному фильму Леонида Гайдая, это нормально — ни для кого не секрет, что это моя визитная карточка. А вот Саша Демьяненко обижался на «Шурика». Однажды мы выступали с ним в совместном концерте, и когда на сцену вышел Саша, по залу пронесся вздох удивления и разочарования. Саша сказал: «Да. Я состарился». Зрителю было трудно принять старого Шурика. Они сами стареют, а артистам права стареть не дают.

— К сожалению, артисты не только стареют, но и умирают. Навсегда от нас ушла всеми любимая троица — Вицин, Никулин, Моргунов. Как вам работалось с ними на съемках?

— Ко мне все относились очень хорошо. Все, с кем мне довелось поработать на картине, оказались не только прекрасными актерами, но и добрыми, потрясающими людьми. Больше всего я благодарна Юрию Владимировичу Никулину. Он был отзывчивым и открытым человеком. Два раза в жизни я обратилась к нему за помощью, и он мне оба раза помог. Я познакомилась с ним, когда была 12-летней девочкой и училась в студии при Московском цирке на Цветном бульваре. Моя память крепко хранит все, что связано с этим удивительным, талантливым артистом. Юрий Владимирович сыграл в моей жизни огромную роль! Благодаря ему я обрела веру в себя на съемочной площадке. Он был невероятно терпелив, внимателен и добр ко мне. Но и чувство юмора его не покидало никогда. Всегда умел шуткой, анекдотом разрядить атмосферу, когда она вдруг накалялась во время съемок. Он вообще гениально рассказывал анекдоты, каждый анекдот в его исполнении становился маленьким произведением искусства. Его все любили безумно. И я счастлива, что в моей судьбе была встреча и общение с Юрием Владимировичем.

«Разные молодые люди хотели жениться на мне, и мой отказ их удивлял»

— Вы очень красивая и эффектная женщина, наверное, вам всегда сильно досаждали поклонники?

— Вы знаете, я никогда не считала себя красивой, у меня было много претензий к своей внешности. Что касается поклонников, то после выхода «Кавказской пленницы» я старалась сделать так, чтобы на улице быть неузнаваемой. В фильме у меня была прическа каре, а в жизни я носила длинные волосы. В картине я была как бы высокого роста, в жизни не очень высокая. Мне удавалось пройти мимо поклонников неузнанной. Но иногда, конечно, бывали неприятные моменты. До такой степени, что какое-то время у моего подъезда дежурили милиционеры. Потому что объяснить молодому человеку, который приехал из сибирского города, чтобы жениться на мне, что я его не люблю, было очень сложно. У него был железный аргумент: «Я вас люблю!» Я отвечала: «Но я же вас не люблю». Если люди собираются жениться, то они должны любить друг друга. Мужчины фантазировали бог знает что. Увидели во мне некий идеал, и мой отказ их безумно удивлял.

— А когда вы все-таки вышли замуж, трудно было совмещать карьеру, семью, детей? Где вы находили для этого силы?

— Во-первых, я не считаю себя сильной женщиной. Всегда очень тяжело переживаю нанесенные мне раны, но молюсь за человека, который меня обидел. Что касается совмещения ролей жены, матери и профессионала, то, наверное, это мне как раз и не удалось, но, увы, не всегда все от меня зависело. Но как сложилось, так сложилось… А моя книга — это попытка осмысления, что же самое главное в жизни. Думаю, у каждого человека свой ответ на этот вопрос.

— И что же, по-вашему, самое главное в жизни?

— Если глобально, то самое главное в жизни — вера, потому что это самая сильная опора. Без веры, без нравственных заповедей жить очень трудно. От этого зависят все взаимоотношения в жизни. Еще очень важно научиться терпению, научиться прощать людей, которые тебя подвели. Хотя я очень не люблю в жизни расхлябанность, необязательность.

Впервые Наталья Варлей вышла замуж в 20 лет за актера Николая Бурляева, их брак продлился всего год. А спустя три года она снова попыталась создать семью. Вторым мужем артистки стал однокурсник по Театральному училищу имени Щукина Владимир Тихонов, сын актеров Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. Варлей родила супругу сына Василия. Этот брак распался, потому что Тихонов пристрастился к наркотикам. В 38 лет актриса родила второго сына — Александра, имя его отца она никогда не афишировала. У Варлей есть внук Евгений, ему сейчас 23 года, он живет в Италии.

— Наталья Владимировна, чем сейчас наполнена ваша жизнь?

— Я много выступаю перед публикой на творческих встречах, поэтических вечерах, участвую в антрепризных спектаклях. Меня часто приглашают на всевозможные фестивали, там я пою, читаю стихи, общаюсь со своими зрителями. Недавно в Смоленске открыли мою звезду на площади. Когда приглашают в жюри на кинофестивали, то приходится отсматривать много фильмов, которые снимают современные режиссеры. А на это уходит масса времени, так что моя жизнь расписана по минутам.

— Можно ли сказать, что в книге отображена вся ваша жизнь?

— К сожалению, не все вошло в книгу. Жизнь прожита большая, и многие имена не попали в сборник. Остались неопубликованными отдельные воспоминания о моих друзьях, известных актерах, знаменитых режиссерах. И я приступаю к написанию следующей книги.