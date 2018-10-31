Дмитрий Нагиев станет новым Остапом Бендером

Актер сыграет «великого комбинатора» в новой версии «Двенадцати стульев».

О том, что есть идея сделать еще одну экранизацию романа Ильфа и Петрова, слухи ходили уже давно. И на днях спортивный журналист Илья Казаков на своей странице в соцсети приоткрыл завесу тайны над новым проектом.

В частности, Казаков сообщил, что одну из главных ролей, Остапа Бендера, в новой постановке будет играть Дмитрий Нагиев. К слову, актер уже как-то говорил, что ему предлагали воплотить на экране образ знаменитого авантюриста, но Дмитрий не мог принять решение. Теперь же, по всей видимости, Нагиев согласился участвовать в проекте.

Съемки новых «Двенадцати стульев» должны начаться в ближайшее время. Кстати, по словам Ильи Казакова, партнером Нагиева в фильме станет Дмитрий Назаров: артист сыграет Кису Воробьянинова. Отметим, что работать в паре Нагиев и Назаров будут не в первый раз: актеры уже прекрасно сработались на съемках сериала «Кухня».

Подписчики Ильи Казакова благодарят его за информацию, хотя и удивляются, почему роль не предложили Сергею Безрукову (актер сыграл Бендера в приквеле «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» о юности «великого комбинатора»).

Отметим, что журналист не уточнил источник, предоставивший ему информацию о новом проекте. Другие детали проекта неизвестны.