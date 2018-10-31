Как изменились дети-актеры из фильмов ужасов

Хэллоуин, он же День всех святых, приходится на 31 октября. Неравнодушные к мрачному празднику основательно готовятся: выбирают маскарадный костюм, украшают дом, вырезают фонари из тыквы и отправляются на тематическую вечеринку. Но провести полный жути вечер можно и дома — включив старый добрый (а точнее, совсем не добрый) фильм ужасов. С участием детей — чтобы было еще страшнее.

20, 30, а то и 40 лет назад эти дети и подростки не на шутку пугали — впрочем, ленты с их участием нагоняют страх на зрителей до сих пор. Вот только главные герои изменились до неузнаваемости.

Teleprogramma.pro напоминает вам ленты, ставшие классикой, а также показывает, как за два-четыре десятка лет изменились юные звезды из «Омена», «Сияния», «Кошмара на улице Вязов» и других проектов.

Какими стали близняшки из «Сияния», Дэмиан из «Омена» и другие юные актеры жутких фильмов, смотрите в фотогалерее.