Главные «плохие парни» в советских фильмах

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим. А вы можете сами расставить их по местам в нашем интерактивном рейтинге.

Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу — списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

Иван Бортник

Иван Бортник стал «Промокашкой» почти случайно. Изначально он планировался как Шарапов, но двух главных героев из «Театра на Таганке» в фильме бы никак не разрешили. Но именно роль Промокашки станет для Ивана Бортника «кармической». И это при том, что в театре на Таганке Иван Бортник сыграл за 42 года множество сильных, ярких и положительных ролей.

Эммануил Виторган

Роми Шнайдер. Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника. В жизни актер был настоящим «светским львом» — его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном

Армен Джигарханян

Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо. Самый известный «плохиш» Джигарханяна — Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас. В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» — обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

Виктор Сергачев

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрий Шерстнев

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсенна в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили, сыгравший уже в постсоветское время Воланда, в советских фильмах играл «плохих парней» другого типа. Это были карьеристы, подхалимы, рефлексирующие недотепы. В «Иронии судьбы» он планировался на роль Ипполита — главной оппозиции героя Мягкова.

Спиридонов

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием. Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

Александр Филиппенко

Александр Филлипенко играл злодеев, преступников, Кощея Бессмертного и даже Азазелло. По образованию он физик, даже несколько лет проработал старшим инженером в Институте геохимии. Только после этого пошел учиться на актера. Надо признать, что не зря.

Владимир Толоконников

Владимир Толоконников сыграл Шарикова в 45 лет, но в кино он пришел из театра, где уже успел полюбиться зрителям. На эту роль пробовались 8 человек, даже Николай Караченцев был в претендентах. Но Бортко выбрал Толоконникова. И не ошибся. Для самого Толоконникова, как он выразился, эта роль стала «гвоздем в шкуре».

Олег Даль

Анатолий Эфрос писал: «Даль был замкнут, нервен и нетерпелив, убийственно остроумен, а иногда невыносим. Всё чувствительное и нежное в себе он прикрывал такими парадоксально обратными красками, что иногда брала оторопь».

Одной из самых ярких ролей актера стала роль Зилова в картине «Отпуск в сентябре», но именно после нее у Даля появились трудности. Картину запретили, актер стал «опальным».

Георгий Бурков

Крест на могиле Георгия Буркова сделан из того же гранита, что и крест на могиле его друга Василия Шукшина . Роль «губошлепа» в «Калине Красной» была написана для Буркова.

Несмотря на большую палитру ролей, чаще других актеру давали роли пьяниц, преступников. Сам он к этому относился философски: «Надо расстаться с тщеславной мечтой — выделиться за счет искусства. Цели истинного искусства лежат вне искусства, как ни парадоксально это звучит».

Алексей Жарков

«Никогда не отказываться от ролей» Алексей Жарков возвел в принцип. И не отказывается до сих пор, умея сделать роль старика с козой или спившегося деда запоминающимся и интересными.

Нигматуллин