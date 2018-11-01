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Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром
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Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром 

Рамблер 2 часа назад
Актёры Джулия Робертс и Ник Нолти играли главные роли в фильме «Я люблю неприятности» (1994). Хотя по сюжету их персонажи влюблялись друг в друга сами артисты на дух друг друга не переносили и регулярно скандалили на съёмочной площадке. Дошло до того, что режиссёр Чарльз Шайер решил снимать Джулию и Ник по отдельности, а потом монтировать сцену так, будто они снимались вместе. И это не единственная парочка, портившая друг другу нервы на съёмках.
Актриса Шеннен Доэрти в молодые годы имела репутацию скандалистки. Так, снимаясь в подростковом сериале «Беверли Хиллз 90210», она постоянно бесила коллег, а с актрисой Дженни Гарт, которая тоже снималась в сериале, подралась. За это Аарон Спеллинг, продюсер и режиссёр, уволил Шеннен. Впрочем, через несколько лет он пригласил её в новый проект «Зачарованные», но и там Доэрти вела себя неподобающе.
Почему не поладили Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне, Роберт Дауни-младший и Терренс Ховард, Кевин Смит и Брюс Уиллис, Джулианна Маргулис и Арчи Панджаби, Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд? Смотрите видео и узнайте.
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