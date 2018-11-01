Ещё
Как изменились актеры сериала «Универ»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Как изменились актеры сериала «Универ» 

Рамблер 1 час назад
С 2008 по 2011 годы на российском телевидении выходил сериал «Универ», рассказывающий о жизни обитателей студенческого общежития. Актёры, снимавшиеся в нём, быстро приобрели популярность и стали звёздами. Как они изменились за десять лет?
1. Виталий Гогунский, в сериале Эдуард (Кузя) Кузьмин. Актёр продолжает работать на тв, участвует в различных проектах и снимается в сериалах. 40-летний Гогунский женат и воспитывает дочь.
2. Валентина Рубцова, в сериале Таня Архипова. До прихода в сериал Валентина уже была известной: она играла в мюзиклах «Двенадцать стульев» и «Кошки», пела в группе «Девочки» и работала на тв, но «Универ» принёс ей настоящую славу. Сейчас актриса по-прежнему работает на телевидении. Валентине 41 год, в 2009 году она вышла замуж, а в 2011 родила дочь.
3. Мария Кожевникова, в сериале Алла Гришко. Мария снималась в кино и на тв и до «Универа», а после роли в сериале режиссёры стали ещё более активно предлагать ей новые роли. На счёту Кожевниковой несколько серьёзных киноработ и ряд тв-проектов. С 2013 года Мария замужем, сейчас у неё уже три сына. Кроме того, актриса с 2011 по 2016 годы была депутатом Государственной думы.
А о том, как выглядят сегодня Алексей Гаврилов (в сериале Гоша Рудковский), Андрей Гайдулян (в сериале Саша Сергеев), Алексей Климушкин (в сериале Сильвестр Андреевич Сергеев), Андрей Свиридов (в сериале Гена), Александр Сухинин (в сериале Петрович), Арарат Кещян (в сериале Артур (Майкл) Микаэлян), Лариса Баранова (в сериале Лиля Волкова), Станислав Ярушин (в сериале Антон Мартынов), Андрей Лебедев (в сериале Лев Мартынов), Настасья Самбурская (в сериале Кристина Соколовская), Елена Валюшкина (в сериале Зоя Михайловна), Анна Кузина (в сериале Яна Семакина), Анна Хилькевич (в сериале Маша Белова), Александр Стекольников (в сериале Валентин Будейко), узнайте из ролика.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот это зарплаты: сколько получают звезды2
Как изменилась легендарная «Просто Мария»14
Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром
Тест: вспомните фильм по строчке из песни2
Как Кеосаян заменил машиниста на горящем мосту
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
06:45
Как изменились актеры сериала «Универ»
Актеры Сериалы
06:41
Актеры, ненавидевшие друг друга за кадром
Актеры Фильмы
02:35
Как Кеосаян заменил машиниста на горящем мосту
Фильмы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
05:04
Зловещие эпизоды, попавшие в прямой эфир
ТВ
11:27
Антигерои, затмившие положительных персонажей
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение