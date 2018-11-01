Как изменились актеры сериала «Универ»

С 2008 по 2011 годы на российском телевидении выходил сериал «Универ», рассказывающий о жизни обитателей студенческого общежития. Актёры, снимавшиеся в нём, быстро приобрели популярность и стали звёздами. Как они изменились за десять лет?

1. Виталий Гогунский , в сериале Эдуард (Кузя) Кузьмин. Актёр продолжает работать на тв, участвует в различных проектах и снимается в сериалах. 40-летний Гогунский женат и воспитывает дочь.

2. Валентина Рубцова , в сериале Таня Архипова. До прихода в сериал Валентина уже была известной: она играла в мюзиклах «Двенадцать стульев» и «Кошки», пела в группе «Девочки» и работала на тв, но «Универ» принёс ей настоящую славу. Сейчас актриса по-прежнему работает на телевидении. Валентине 41 год, в 2009 году она вышла замуж, а в 2011 родила дочь.