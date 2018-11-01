Как изменились актеры сериала «Универ» 

С 2008 по 2011 годы на российском телевидении выходил сериал «Универ», рассказывающий о жизни обитателей студенческого общежития. Актёры, снимавшиеся в нём, быстро приобрели популярность и стали звёздами. Как они изменились за десять лет?
1. Виталий Гогунский, в сериале Эдуард (Кузя) Кузьмин. Актёр продолжает работать на тв, участвует в различных проектах и снимается в сериалах. 40-летний Гогунский женат и воспитывает дочь.
2. Валентина Рубцова, в сериале Таня Архипова. До прихода в сериал Валентина уже была известной: она играла в мюзиклах «Двенадцать стульев» и «Кошки», пела в группе «Девочки» и работала на тв, но «Универ» принёс ей настоящую славу. Сейчас актриса по-прежнему работает на телевидении. Валентине 41 год, в 2009 году она вышла замуж, а в 2011 родила дочь.
3. Мария Кожевникова, в сериале Алла Гришко. Мария снималась в кино и на тв и до «Универа», а после роли в сериале режиссёры стали ещё более активно предлагать ей новые роли. На счёту Кожевниковой несколько серьёзных киноработ и ряд тв-проектов. С 2013 года Мария замужем, сейчас у неё уже три сына. Кроме того, актриса с 2011 по 2016 годы была депутатом Государственной думы.
А о том, как выглядят сегодня Алексей Гаврилов (в сериале Гоша Рудковский), Андрей Гайдулян (в сериале Саша Сергеев), Алексей Климушкин (в сериале Сильвестр Андреевич Сергеев), Андрей Свиридов (в сериале Гена), Александр Сухинин (в сериале Петрович), Арарат Кещян (в сериале Артур (Майкл) Микаэлян), Лариса Баранова (в сериале Лиля Волкова), Станислав Ярушин (в сериале Антон Мартынов), Андрей Лебедев (в сериале Лев Мартынов), Настасья Самбурская (в сериале Кристина Соколовская), Елена Валюшкина (в сериале Зоя Михайловна), Анна Кузина (в сериале Яна Семакина), Анна Хилькевич (в сериале Маша Белова), Александр Стекольников (в сериале Валентин Будейко), узнайте из ролика.