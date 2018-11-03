Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Мальвину

Фарфоровую куклу с голубыми волосами сыграла девочка Таня Проценко. Роль в кино ей досталась случайно: она очаровала ассистентку режиссера, которая ехала с Таней и ее мамой в купе поезда Минск-Москва. Девочка успешно прошла пробы и была утверждена на роль.

О съемках Татьяна вспоминает с удовольствием, говорит, что для нее это была самая настоящая сказка: яркие декорации, необычные костюмы и реквизит весь настоящий: золотые монетки, натуральные пиявки из аптеки, молоко в кувшине, чай и вишневое варенье на столе… И самое главное грим — длинные голубые волосы, огромные накладные ресницы, слой пудры, чтобы лицо было похоже на фарфор…

"Я не играла, а словно наяву попала в сказку…", — говорит Татьяна.

После "Приключений Буратино" Проценко не раз звали сниматься в кино, но родители считали, что съемки помешают учебе в школе. Согласились только однажды, когда Тане предложили главную роль в фильме про Красную Шапочку. Но помешал несчастный случай — Таня упала с велосипеда и получила сотрясение мозга. Повышенные нагрузки, с которыми неизбежно связан процесс съемок, были ей противопоказаны. И роль Красной Шапочки досталась Яне Поплавской.

Позже Проценко уже сама отказалась играть отрицательную героиню в фильме Ролана Быкова "Чучело". Объясняла это тем, что даже за роль Мальвины ее дразнили в школе, что же говорить про роль Шмаковой, которая верховодит в классе травлей несчастной Лены Бессольцевой…

После школы по совету отца она поступила на киноведческий факультет ВГИКа, решив стать кинокритиком, но во время учебы Татьяна поняла, что и это не совсем ее профессия.

Кроме того, Проценко пробовала себя на литературном поприще — как поэт. Во времена студенчества даже поступила в Литературный институт, но учиться не стала. Как поэт-песенник участвовала в постановке Андриса Лиепы "Волшебник изумрудного города" в московском Гостином Дворе.

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Татьяна Проценко говорит, что не жалеет, что актерская карьера не сложилась. Она уверена, что у нее на первом месте всегда была семья, а не самореализация. Сегодня Татьяна счастлива во втором браке с актером Алексеем Войтюком, сыгравшим Ивана-подкидыша в сказке "После дождичка в четверг".

Познакомились будущие супруги в редакции журнала, где Татьяна работала редактором и верстальщиком.

"Я увидела перед собой интеллигентного, внутренне сильного человека, близкого мне по духу. Стали встречаться, потом поженились, родился сын Вова".

Живут супруги в подмосковном Внуково, воспитывают дочку Татьяны от первого брака Лизу и их общего сына Вову.