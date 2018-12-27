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Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря» 

Рамблер 2 часа назад
Приключенческая история «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» увидела свет в 2003 году. Фильм так понравился зрителям, что породил несколько продолжений, и пятое, последнее на сегодняшний день, вышло в 2017. А как сегодня выглядят артисты, которые приняли участие в первой ленте?
1. Джеффри Раш, сыграл капитана Гектора Барбароссу. Сейчас актёру 67 лет, он по-прежнему востребован и активно снимается и снова появился в «Пиратах Карибского моря» в 2017 году.
2. Ли Аренберг, сыграл пирата Пинтела. 56-летний Аренберг часто появляется в телесериалах, хотя самой заметной его ролью стал именно Пинтел.
3. Маккензи Крук, сыграл пирата Раджетти. Актер обладает характерной запоминающейся внешностью, поэтому сейчас, когда ему 47, не сидит без работы. Ежегодно выходят картины с участием Маккензи, в 2013 году он появился в сериале «Игра престолов».
4. Джонатан Прайс, сыграл губернатора Уэзерби Суонна. К моменту начала съемок Джонатан был уже известным британским кино— и театральным артистом, в активе которого были крупные работы на сцене и несколько десятков фильмов, но «Пираты Карибского моря» принесли ему новую порцию популярности. Сегодня актёр, которому уже 71, продолжает работать в кино.
Как живут другие актеры, появившиеся в знаменитой франшизе? Узнайте об их судьбах их видео.
Комментарии
Актеры , Видео , Джеффри Раш , Джонатан Прайс
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