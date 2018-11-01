Актеры, которые добились успеха в зрелом возрасте

В жизни существует немало примеров, которые подтверждают известную фразу: «В 40 лет жизнь только начинается». Этим актерам пришлось долго ждать своего звездного часа. Он пришел, когда полжизни было позади.

Алиса Фрейндлих

Еще в студенческие годы Алиса Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в эпизодах «Неоконченной повести» и драме «Таланты и поклонники». Она много играла в театре Ленсовета, но в кино в 60-е годы на главные роли актрису не приглашали. Переломным для Фрейндлих стал 1976 год, когда Эльдар Рязанов пригласил ее на роль Людмилы Прокофьевны (Мымры) в «Служебный роман». После выхода фильма Алису Фрейндлих полюбила вся страна, актрисе в то время было почти 43 года.

Леонид Броневой

Любовь зрителей и огромную популярность актер завоевал после роли Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Фразы героя были разобраны на цитаты, а Броневой, которому на тот момент было уже 44 года, стал одним из самых востребованных актеров советского кино. Но путь к славе был долгим и трудным. За 12 лет до выхода фильма, в 1961 году первая жена Броневого скончалась, и Леонид переехал жить в Москву, где из-за отсутствия ролей в театре ему приходилось зарабатывать на жизнь игрой в домино.

Татьяна Пельтцер

Популярность пришла к актрисе после 50-ти лет, когда Татьяна сыграла в фильме «Солдат Иван Бровкин», а в молодые годы актрису увольняли из театра за «профнепригодность», в 30 лет ей пришлось работать машинисткой на заводе, а после возвращения в театр и кино долго играть роли банщиц и управдомов. Зато, когда актрисе было 73 года, Марк Захаров поставил в Театре Сатиры пять спектаклей — и все с Пельтцер в главной роли.

Инна Ульянова

Инна Ульянова стала знаменита после Маргариты Хоботовой в «Покровских воротах». На роль уже практически была утверждена Наталья Гундарева , но после проб Ульяновой все поменялось. Актрисе тогда было 48 лет. К сожалению, это была единственная большая роль в ее творческой биографии. Всегда улыбающаяся на экране, актриса страдала от алкоголизма. Умерла Инна Ульянова в 2005 году от цирроза печени.

Андрей Краско