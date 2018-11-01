«Мыльный» дебют: актеры, которые начинали с сериалов

Молодые актеры полагают, что неплохим стартом для начала кинокарьеры может стать участие в одном популярных сериалов. Мелькнуть на экране и запомниться продюсерам, конечно, сложно, но вполне возможно. Этим звездам Голливуда «мыльный дебют» послужил хорошим началом для старта кинокарьеры.

Ева Лонгория

Свой путь на большой экран актриса начала с небольшой роли стюардессы в сериале «Беверли-Хиллз 90210», а настоящая популярность к ней пришла после участия в многосерийном фильме «Отчаянные домохозяйки». Ева блистательно исполнила роль замужней женщины по имени Габриель, которая напропалую крутит роман с садовником.

Эштон Кутчер

Будущая звезда Голливуда и бывший супруг Деми Мур совмещал съемки в сериалах и полнометражных фильмах на заре своей карьеры. Но известность ему принес сериал «Шоу 70-х», который был невероятно популярен в конце 90-х-начале 2000-х годов. В 2004 году Эштон стал лауреатом премии «Kid’s Choice Awards» в номинации «Лучший телеактер» за роль в сериале.

Дженнифер Лоуренс

Карьера будущей «Сойки-пересмешницы» тоже началась с «мыльных опер». Сначала приехавшая покорять Голливуд Лоуренс получила почти незаметные роли в сериалах «Детектив Раш» и «Медиум», а потом весьма удачно прошла кастинг в «Шоу Билли Ингвала». Дженнифер досталась роль старшей дочери в сериале об американской семье, сталкивающейся с обычными жизненными проблемами. За роль юной бунтарки Лоуренс даже получила премию «Молодой актер».

Джозеф Гордон-Левитт

В мир кинематографа мальчик попал рано: дебют будущей звезды состоялся в 1988 году в телефильме «Ни шагу назад». Но известность Джозефу принес комедийный сериал «Третья планета от Солнца» об инопланетянах, которым приходится притворяться обычной американской семьей. В середине 90-х телешоу было одним из самых известных на американском телевидении и получило множество всевозможных наград. А Джозеф Гордон-Левитт, кроме премии Гильдии киноактеров США, получил несколько весьма хороших предложений от режиссеров полнометражных фильмов. Путь к успеху был открыт.

Брэд Питт

Один из самых знаменитых красавчиков Голливуда так сильно хотел покорить Голливуд, что не чурался никакой работы: раздавал в костюме цыпленка листовки с приглашениями в новый ресторан, развозил и устанавливал мебель. Нужно это было для того, чтобы оплатить актерские курсы. После их окончания Питт посещал всевозможные кастинги и в копилке многочисленных ролей будущей звезды первой стала эпизодическая роль в сериале «Другой мир». А вот в следующем «мыле» под названием «Даллас» Брэду досталась уже более серьезная роль: Питт воплотил на экране образ красавчика Рэнди, по которому вздыхали девушки на протяжении всего времени, пока длился сериал.