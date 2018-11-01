Как сложилась судьба «Американской дочери»

Одну из самых ярких мелодрам 90-х «Американская дочь» снял Карен Шахназаров . Согласно сюжету фильма, главную роль целесообразно было доверить юной американке. И Шахназаров так и поступил. После премьеры картины уроженка Калифорнии Эллисон Уитбек стала знаменита на всю Россию.

Увлечение чечеткой

Эллисон Уитбек родилась в 1984 году в городе Плезантоне, который находится в американском штате Калифорния. С ранних лет Эллисон занималась танцами. Девочку особенно увлекал степ. Она так преуспела в этом жанре танцевального искусства, что еще будучи школьницей считалась одной из лучших чечеточниц своего возраста в родном Плезантоне. Эллисон принимала участие во многих танцевальных конкурсах, и всякий раз ее мастерство вызывало восхищение членов жюри.

Именно благодаря степу Уитбек обратила на себя внимание российского режиссера Карена Шахназарова. Артистичная девочка как никто подходила на роль Анны, которую, согласно сценарию, родная мать увезла из России в США. Со временем Анна забыла русский язык, потому речь исполнительницы главной роли должна была быть чистой, без всякого акцента. А Уитбек была коренной американкой.

«Американская дочь»

Марией Шукшиной и Премьера фильма «Американская дочь» состоялась 21 сентября 1995 года. Российские зрители приняли ленту с восторгом. Трогательная история, разыгранная на экране талантливыми актерами Владимиром Машковым Арменом Джигарханяном не оставила равнодушными и экспертов в области кинематографии. В том же году мелодрама получила специальный приз на международном кинофестивале в Шанхае.

Не осталась в стороне и юная американская артистка. Эллисон Уитбек удостоилась награды за лучшую женскую роль на фестивале детских фильмов, который проходил в известном лагере «Артек», а также стала обладательницей приза Президентского Совета на «Кинотавре».

Уход из кино и взрослая жизнь

Через несколько месяцев после дебюта в кино Эллисон снялась в американской комедии Френсиса Форда Копполы «Джек». Ее партнерами по съемочной площадке тогда стали такие знаменитые артисты как Робин Уильямс , Дайян Лейн и Дженнифер Лопес . Несмотря на столь звездный состав, картина получила множество негативных отзывов критиков. Неизвестно повлияло ли это обстоятельство на Уитбек, но «Джек» стал последним фильмом, в котором появилась юная актриса.

В 2002 году Эллисон окончила школу в Лос-Анджелесе, а после начала преподавать танцы детям. Через 3 года Уитбек решила сменить деятельность и стала менеджером. Она работала в нескольких компаниях прежде, чем открыла свое собственное дело. В данный момент Эллисон является владельцем «Sunday Morning Public Relations».

Она ведет бизнес в Лос-Анджелесе, где и проживает до сих пор вместе с мужем и 2-мя сыновьями.