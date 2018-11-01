Нейросеть поместила Николаса Кейджа в «Матрицу»

Фанаты актера использовали нейросеть, чтобы представить, как он смотрелся бы в культовых фильмах.

Изначально нейросеть deepfake была создана для того, чтобы менять лица порноактрис на лица звезд. Но фанаты знаменитостей пошли дальше и стали использовать нейросеть для того, чтобы изменить популярные фильмы.