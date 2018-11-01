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Нейросеть поместила Николаса Кейджа в «Матрицу»
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Нейросеть поместила Николаса Кейджа в «Матрицу» 

Рамблер 3 часа назад
Фанаты актера использовали нейросеть, чтобы представить, как он смотрелся бы в культовых фильмах.
Изначально нейросеть deepfake была создана для того, чтобы менять лица порноактрис на лица звезд. Но фанаты знаменитостей пошли дальше и стали использовать нейросеть для того, чтобы изменить популярные фильмы.
Не так давно в Сети появился трейлер к фильму "Соло: Звездные войны. Истории", в котором лицо актера, играющего молодого Хана Соло, заменили на лицо молодого Харрисона Форда. А теперь до нейросети добрались поклонники известного американского актера Николаса Кейджа и показали, как выглядели бы фильмы, ставшие культовыми, если бы в них сыграл их кумир. В этом видео собраны эпизоды из известных фильмов, в которых вместо лиц привычных актеров использовано лицо Николаса Кейджа. Получилось прекрасно. А что думаете вы?
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