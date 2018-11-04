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Они начинали в массовке, а теперь их знает весь мир
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Они начинали в массовке, а теперь их знает весь мир 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Женщина между собакой и волком»
Сейчас имена этих актеров знакомы практически каждому человеку, но всем очевидно, что так было не всегда. А с чего они начинали? Мы знаем, что множество известных личностей, получающих теперь миллионы или даже миллиарды, когда-то подрабатывали официантами, нянечками или посудомойками, но как они попали в мир шоу-бизнеса? Мы расскажем о популярнейших актерах, которые в свое время снимались в массовке.
Клинт Иствуд обрел популярность после участия в сериале "Сыромятная плеть", однако до этого проекта он провалил множество кастингов и снимался лишь в незаметных эпизодических ролях. Некоторые фильмы, где совсем ненадолго он появлялся в кадре: "Фрэнсис на флоте" и "Тарантул".
Жан-Клод Ван Дамм тоже начинал в массовке. Одна из мини-ролей была дана ему в фильме про брейкдансеров, где он танцевал в некоторых эпизодах, а вот демонстрировать свои бойцовские качества он стал значительно позже. Первая его главная роль случилась в ленте "Кровавый спорт".
Брэд Питт снимался в эпизодах среди массовки около года, после чего его заметили. Роли давали покрупнее, но в фильмах, которые так и не "выстрелили". А вот толчком, после которого актерская карьера Питта пошла в гору, стал фильм "Тельма и Луиза".
Брюс Уилисс тоже не сразу стал востребованным актером — несколько раз он все же мелькнул в незаметных ролях, то пройдя мимо камеры в кепке, надвинутой на глаза, то сидя в зале судебных заседаний в качестве слушателя.
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