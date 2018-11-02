Ещё
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы 

Рамблер 2 часа назад
Режиссёр Андрей Смирнов для работы над мелодрамой «Белорусский вокзал» пригласил композитора Альфреда Шнитке. Однако сценарист, Вадим Трунин, попросил написать песню для фильма Булата Окуджаву. Когда тот принёс композицию «Нам нужна одна победа» и спел её перед съёмочной группой, песня впечатлила абсолютно всех, включая Шнитке. А вот Нине Ургант, игравшей в картине главную женскую роль, песня не пришлась по вкусу, она даже не хотела её исполнять. Но во время репетиции она заметила, что все актёры, игравшие бывших фронтовиков, Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Всеволод Сафонов, плачут, слушая песню. После этого Нина Николаевна изменила мнение и спела.
Но и Альфред Шнитке всё-таки приложил руку к музыке Булата Окуджавы. Он сделал маршевую аранжировку песни, и в таком виде она звучит в финале «Белорусского вокзала». Однако по настоянию самого Шнитке в титрах автором музыки указали Булата Окуджаву. После выхода фильма песня «Нам нужна одна победа» превратидлась в поистине народную и зажила собственной жизнью. Сегодня её постоянно используют на торжественных мероприятиях, а военные парады даже сложно представить без яркого драматичного мотива композиции.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменилась легендарная «Просто Мария»15
Тест: вспомните фильм по строчке из песни2
Как изменились актеры сериала «Универ»
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров1
Нелицеприятная правда о диснеевских принцессах
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
04:29
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров
Фильмы
06:19
Нелицеприятная правда о диснеевских принцессах
Фильмы
02:59
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы
Актеры
05:43
Что стало с любимыми советскими дикторами
ТВ
14:46
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками
Фильмы
02:59
Для съемок «Иронии судьбы» скупили всю вату
Фильмы
03:13
Спецэффекты, разительно изменившие блокбастеры
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение