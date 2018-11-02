Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы 

Режиссёр Андрей Смирнов для работы над мелодрамой «Белорусский вокзал» пригласил композитора Альфреда Шнитке. Однако сценарист, Вадим Трунин, попросил написать песню для фильма Булата Окуджаву. Когда тот принёс композицию «Нам нужна одна победа» и спел её перед съёмочной группой, песня впечатлила абсолютно всех, включая Шнитке. А вот Нине Ургант, игравшей в картине главную женскую роль, песня не пришлась по вкусу, она даже не хотела её исполнять. Но во время репетиции она заметила, что все актёры, игравшие бывших фронтовиков, Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Всеволод Сафонов, плачут, слушая песню. После этого Нина Николаевна изменила мнение и спела.
Но и Альфред Шнитке всё-таки приложил руку к музыке Булата Окуджавы. Он сделал маршевую аранжировку песни, и в таком виде она звучит в финале «Белорусского вокзала». Однако по настоянию самого Шнитке в титрах автором музыки указали Булата Окуджаву. После выхода фильма песня «Нам нужна одна победа» превратидлась в поистине народную и зажила собственной жизнью. Сегодня её постоянно используют на торжественных мероприятиях, а военные парады даже сложно представить без яркого драматичного мотива композиции.