Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы

Но и Альфред Шнитке всё-таки приложил руку к музыке Булата Окуджавы. Он сделал маршевую аранжировку песни, и в таком виде она звучит в финале «Белорусского вокзала». Однако по настоянию самого Шнитке в титрах автором музыки указали Булата Окуджаву. После выхода фильма песня «Нам нужна одна победа» превратидлась в поистине народную и зажила собственной жизнью. Сегодня её постоянно используют на торжественных мероприятиях, а военные парады даже сложно представить без яркого драматичного мотива композиции.